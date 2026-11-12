Η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου, ενώ οι παραγωγοί καλούνται να προσέξουν συγκεκριμένες προθεσμίες.

Την ολοκλήρωση της καταβολής προκαταβολής της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για το 2026 σε κτηνοτρόφους που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση με αίτημα κατανομής βοσκοτόπων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου, ενώ οι παραγωγοί καλούνται να προσέξουν συγκεκριμένες προθεσμίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στις 11 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η καταβολή προκαταβολής ύψους 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, για όσους κτηνοτρόφους είχαν υποβάλει αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου και είχαν ζητήσει κατανομή βοσκοτόπων.

Συνολικά, 3.171 παραγωγοί έλαβαν την προκαταβολή, εκ των οποίων 3.103 κτηνοτρόφοι και 68 γεωργοί. Το ποσό που πιστώθηκε ανήλθε σε 5.708.466,85 ευρώ πριν από τους προβλεπόμενους συμψηφισμούς, ενώ το τελικό καταβληθέν ποσό διαμορφώθηκε σε 5.696.840,74 ευρώ.

Οι πιστώσεις πραγματοποιήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στην ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής myAADE.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη πληρωμή, στις 31 Οκτωβρίου, είχαν συμπεριληφθεί και 92 κτηνοτρόφοι που είχαν δηλώσει αποκλειστικά ιδιωτικούς βοσκοτόπους.

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Μέχρι σήμερα, η συνολική προκαταβολή έχει καταβληθεί σε 23.024 παραγωγούς, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 13.547.050,44 ευρώ πριν από συμψηφισμούς.

Γιατί έμειναν εκτός πληρωμής 552 κτηνοτρόφοι

Από τις 3.655 αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με αίτημα κατανομής βοσκοτόπων, 552 κτηνοτρόφοι δεν συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη πληρωμή.

Οι βασικοί λόγοι αφορούν τη μη δήλωση ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας επιζωοτιών, περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων, συνολικές άμεσες ενισχύσεις κάτω των 150 ευρώ και εκκρεμότητες ελέγχου σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

Οι περιπτώσεις αυτές θα επανεξεταστούν και, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα ενταχθούν στην πληρωμή της εκκαθάρισης.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες του Νοεμβρίου

Η επόμενη καταβολή προκαταβολής έχει προγραμματιστεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Για να συμπεριληφθούν οι παραγωγοί, πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει την ΕΑΕ 2026 έως τις 17 Νοεμβρίου και να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ειδικά για τη Βιολογική Γεωργία και τις Αυτόχθονες Φυλές, η καταχώριση των απαιτούμενων δεδομένων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 16 Νοεμβρίου.

Όλες οι ενισχύσεις στο myAGRO

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε νέα δυνατότητα στην εφαρμογή myAGRO, μέσω της οποίας οι παραγωγοί μπορούν να παρακολουθούν συγκεντρωτικά όλες τις ενισχύσεις που έχουν λάβει μέσα στο 2026.

Η νέα λειτουργία αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές.