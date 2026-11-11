Το νέο πλαίσιο απαλλαγής από τον ΦΠΑ για υπηρεσίες που σχετίζονται με αγαθά τα οποία προορίζονται να υπαχθούν σε καθεστώς ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήματος.

Νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ για υπηρεσίες που συνδέονται με τη μεταφορά και διακίνηση αγαθών σε τελωνειακούς χώρους και φορολογικές αποθήκες θεσπίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Η ρύθμιση προβλέπει την έκδοση τιμολογίων χωρίς ΦΠΑ και την υποχρεωτική υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής my-Αιτήματα.

Ειδικότερα, με την απόφαση Α.1243 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6760/11.11.2026), καθορίζεται το νέο πλαίσιο απαλλαγής από τον ΦΠΑ για υπηρεσίες που σχετίζονται με αγαθά τα οποία προορίζονται να υπαχθούν σε καθεστώς ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήματος, ελεύθερου τελωνειακώς χώρου, χώρου τελωνειακής επίβλεψης ή φορολογικής αποθήκης του ν. 5222/2025. Η απαλλαγή καλύπτει επίσης υπηρεσίες που συνδέονται με τη διακίνηση αγαθών μεταξύ των συγκεκριμένων χώρων, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται για αγαθά τα οποία βρίσκονται ήδη υπό τα προβλεπόμενα τελωνειακά καθεστώτα.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η επιχείρηση που λαμβάνει τις υπηρεσίες οφείλει να ενημερώνει τον πάροχο ώστε να εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο χωρίς την επιβολή ΦΠΑ. Στο παραστατικό πρέπει να αναγράφεται ειδική ένδειξη που παραπέμπει στην απόφαση της ΑΑΔΕ και στην υποχρέωση υποβολής μηνιαίας κατάστασης τιμολογίων στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των συναλλαγών και η διενέργεια φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του φόρου κατά την έκδοση του τιμολογίου.

Υποβολή στοιχείων έως την πέμπτη ημέρα κάθε μήνα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προθεσμία υποβολής των σχετικών στοιχείων, καθώς η επιχείρηση που λαμβάνει τις υπηρεσίες υποχρεούται να αποστέλλει, το αργότερο έως την πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα, συγκεντρωτική κατάσταση των τιμολογίων που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής my-Αιτήματα της ΑΑΔΕ προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου.

Στην κατάσταση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του εκδότη και του λήπτη, η αξία των υπηρεσιών, το ποσό του ΦΠΑ από το οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή, καθώς και τα αντίστοιχα τελωνειακά παραστατικά. Για υπηρεσίες μεταφοράς, η κατάσταση υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή που εποπτεύει τον χώρο προορισμού των αγαθών, ενώ προβλέπεται συσχέτιση του τιμολογίου με το παραστατικό διακίνησης.

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Οι τελωνειακές αρχές θα πραγματοποιούν εκ των υστέρων ελέγχους για την επιβεβαίωση της νόμιμης εφαρμογής της απαλλαγής.