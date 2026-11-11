Η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στην περίοδο μετά την εγκυμοσύνη της.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από το «BeWell» podcast, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην περίοδο που πέρασε μετά τη γέννα των δίδυμων κοριτσιών της, και στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τις αλλαγές στο σώμα της.

Καλεσμένη της ήταν η Pilates Instructor και Personal Trainer, Ιφιγένεια Μπάκα, η οποία κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρέθεσε τη δική της άποψη η οποία βασιζόταν πάνω στις δικές της προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες.

Η Χριστίνα Μπόμπα, ωστόσο, ξεκινώντας τη συζήτηση, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έχουμε μιλήσει αρκετά για το κομμάτι της μητρότητας… Θυμάμαι τον εαυτό μου μετά τη γέννα, που πραγματικά κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έβλεπα ένα άλλο σώμα και έλεγα ‘τι συνέβη, ποια είναι η κυρία;’ . Και όλη την πορεία για να ξανά γεννηθώ μέσα στο σώμα μου, για να καταλάβω ότι αυτά κάποια θα μείνουν, κάποια θα αλλάξουν, κάποια θα βελτιωθούν…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsbq1b85n8p?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Οι πρόσφατες δηλώσεις της Χριστίνας Μπόμπα

Στο πρόσφατο παρελθόν, η γνωστή επιχειρηματίας βρέθηκε σε εκδήλωση εταιρείας περιποίησης μαλλιών και με αφορμή τη συζήτηση αναφέρθηκε στην ομορφιά και στις κρίσεις που έχει περάσει με το σώμα της:

«Έχω περάσει πάρα πολλές κρίσεις με την ομορφιά και το σώμα μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς, και ειδικά μέσα στην δικιά μας εφηβεία τότε, που τρώγανε όλο αυτό αφήγημα ‘να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς’, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι».