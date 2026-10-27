Η Χριστίνα Μπόμπα προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση αναφορικά με την έκθεση και το ρόλο που έχει αυτή στη ζωή της.

Με αφορμή την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν «BeWell» podcast, η Χριστίνα Μπόμπα, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση αναφορικά με τον τρόπο που επιδρά η καθημερινή έκθεση στη ζωή της, λόγω των social media.

Η γνωστή Influencer έκανε μία σύντομη ανασκόπηση των τελευταίων δύο ετών, και μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να βελτιώσει τη δική της ζωή, μακριά από την κριτική και την γνώμη των ανθρώπων.

«Για να σταματήσω να κυνηγάω το τέλειο, έπρεπε πρώτα να σταματήσω να κυνηγάω κάτι πιο βαθύ: Τον τρόπο που μιλάω στον εαυτό μου… Εγώ, είμαι 11 χρόνια στη δημοσιότητα, 11 χρόνια που κάθε μου επιλογή σχολιάζεται, όπως συμβαίνει σε όποιον εκτίθεται. Τα ρούχα μου, το σώμα μου, η εγκυμοσύνη μου, πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου… Για πολύ καιρό έκανα κάτι που νομίζω ότι το κάνουμε όλοι. Απλώς εγώ το έκανα μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους: Προσπαθούσα να γίνω αυτό που ήθελαν οι άλλοι. Μίκραινα τον εαυτό μου, άλλαζα αποφάσεις. Φοβόμουν να ρισκάρω, να εκτεθώ, να τσαλακωθώ και η πιο σκληρή φωνή, δεν ήταν πάντα των άλλων, ήταν η δική μου. Η ανακούφιση το βράδυ ήταν τεράστια».

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Χριστίνα Μπόμπα: «Σταμάτησα να εξηγώ τις επιλογές μου σε όσους δεν με ξέρουν»

Σε άλλο σημείο του σχετικού αποσπάσματος, η Χριστίνα Μπόμπα, μίλησε για την επιρροή των άλλων ανθρώπων στη ζωή της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όσο προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι, γινόμουν ακριβώς το αντίθετο: Μία μέτρια εκδοχή του εαυτού μου φτιαγμένη για να μην ενοχλεί. Η Δανάη το είπε τέλεια: ‘Δεν είναι δουλειά σου να είσαι πλαστελίνη, οπότε σταμάτησα να εξηγώ τις επιλογές μου σε όσους δεν με ξέρουν'. Ήξερα πως αν κάνω το δικό μου podcast, αν είμαι ευάλωτη, αν λέω την αλήθεια θα σχολιαστεί και πλέον δεν με νοιάζει. Πλέον με νοιάζει να κάνω αυτό που γεμίζει εμένα. Τα σχόλια δεν σταμάτησαν, απλώς έχασαν την δύναμή τους, γιατί η πιο σημαντική γνώμη για εμένα έγινε, επιτέλους, η δική μου γνώμη», κατέληξε η Χριστίνα Μπόμπα.

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