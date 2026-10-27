Η τραγουδίστρια περιέγραψε την εμπειρία της.

Ένα απρόσμενο και δυσάρεστο περιστατικό περίμενε την Ελευθερία Ελευθερίου, επιστρέφοντας στο σπίτι της μετά το ταξίδι της στην Αυστραλία, καθώς πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι κάποιος είχε παραβιάσει τον προσωπικό της χώρο.

Το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, η γνωστή ερμηνεύτρια, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας ορισμένες λεπτομέρειες από τη διάρρηξη που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της.

Όπως εξήγησε, όλα συνέβησαν το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο, η ίδια δήλωσε «τυχερή», καθώς τη συγκεκριμένη ώρα επέστρεψε στο σπίτι της, κατέβασε το σκύλο της και στη συνέχεια είχε σκοπό να κατεβάσει τα πράγματα από το αμάξι.

Παράλληλα, η Ελευθερία Ελευθερίου, αποκάλυψε ότι το πρωί της Τρίτης βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να δώσεις τις απαραίτητες καταθέσεις και περιγραφές του συμβάντος.

Η ανάρτηση της Ελευθερίας Ελευθερίου

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ανέφερε, το απόγευμα της ίδιας ημέρες είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχη δράση στην γειτονιά.

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«Γύρισα σπίτι μου, με τζετ λαγκ, από την Αυστραλία και αντίκρισα αυτό που αντίκρισα. Για κακή του τύχη, γιατί ήταν ένας αυτός που επιχείρησε να μπει στο σπίτι μου, έγινε την ώρα που έμπαινα στο σπίτι. Έγινε το βράδυ, περίπου στις 22:00 η ώρα, τον είδαν και κάποια παιδιά απέναντί μου που έφερνε το μπαλκόνι μου με το φωτάκι του. Δεν μπορώ να δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες… Απ’ το πρωί είμαι στο τμήμα Αλίμου, πήγα να καταθέσω και να δώσω όλες τις λεπτομέρειες, γιατί είχε κάνει κι ένα άλλο κρούσμα το απόγευμα στη γειτονιά… Ήταν για να γυρίσω πιο νωρίς απ’ την Αυστραλία, γιατί πήγα μόνο για δύο μέρες, ήταν για να γυρίσω στο σπίτι, για να έρθω τη συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι, ήταν για να κατεβάσω πρώτα τον σκύλο μου».

«Κάπως έτσι έγινε, κατέβασα πρώτα τον σκύλο μου και μετά πήγα να ξεφορτώσω το αμάξι, καταλαβαίνετε ότι αν ξεφόρτωνα πρώτα το αμάξι θα τον πετύχαινα μέσα στο σπίτι... Θέλω να πω συγχαρητήρια στο Τμήμα Ασφάλειας του ΑΤ Αλίμου για την άμεση δράση, το λέω και το εννοώ... Τον ψάχνουν και θα τον βρουν, κακή του τύχη τώρα, και καλή μου τύχη τώρα που θα τον βρουν… Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να αρπάξω τον σκύλο μου και να βγω έξω, όταν είδα το παράθυρο ανοιχτό, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο… Δόξα τω Θεώ, προχωράμε παρακάτω και ντροπή ρε παιδιά».

{https://www.tiktok.com/@eleftheria_elle/video/7701317088966610198}