Η μαρτυρία του ιδιοκτήτη για τη διάρρηξη με σκαπτικό στην Αυλίδα.

Σκηνές κινηματογραφικής διάρρηξης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Παραλία Αυλίδας, όταν ομάδα κουκουλοφόρων χρησιμοποίησε σκαπτικό μηχάνημα για να γκρεμίσει την πρόσοψη κοσμηματοπωλείου και να εισβάλει στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον επτά άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αφού προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος, εισήλθαν στον χώρο και, χρησιμοποιώντας φακούς, αφαίρεσαν προθήκες με κοσμήματα, προτού διαφύγουν.

Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου ειδοποιήθηκε από το σύστημα συναγερμού και παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο, μέσω των καμερών ασφαλείας, τη διάρρηξη της επιχείρησής του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, αποκάλυψε ότι οι δράστες είχαν επιχειρήσει να διαρρήξουν το κατάστημα και τον περασμένο Φεβρουάριο, χρησιμοποιώντας τότε αγροτικό όχημα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

«Είχανε επιχειρήσει πάλι τον Φεβρουάριο με αγροτικό αυτοκίνητο, δεν καταφέρανε και τώρα ήρθανε με JCB σκαπτικό μηχάνημα. 2.30 τη νύχτα εγώ τους πήρα είδηση πριν χτυπήσουν το μαγαζί γιατί είχα συστήματα συναγερμού που μας ειδοποιούν. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία, αλλά μέχρι να έρθουνε κάνανε φτερά. Πάνω από 10.000 η ζημιά στο κτίριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, μόνο οι υλικές ζημιές στο κτίριο ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η συνολική αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

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