Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την διακοπή ρεύματος, στην περιοχή της Παραλίας Αυλίδας, στην Εύβοια.

Κινηματογραφική ληστεία πραγματοποιήθηκε στην Εύβοια τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/10), όταν άγνωστοι εισέβαλαν με μπουλντόζα σε κοσμηματοπωλείο.

Όπως μεταδίδει το evima, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τις ολιγόλεπτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν στην Παραλία Αυλίδας καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι δράστες γκρέμισαν με την μπουλντόζα τη τζαμαρία της επιχείρησης, της οποίας ο συναγερμός δεν ενεργοποιήθηκε εξαιτίας της απουσίας ρεύματος. Οι δράστες, οι οποίοι εκτιμάται ότι ήταν πέντε με επτά άτομα, αφαίρεσαν κοσμήματα μικρής αξίας από τη βιτρίνα.

Περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο ενημέρωσαν την αστυνομία, όμως οι δράστες διέφυγαν με ΙΧ.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την αυξημένη εγκληματικότητα και αισθάνονται ότι η ασφάλειά τους απειλείται.

Την ίδια ώρα, οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει και άλλες συνέπειες, καθώς ηλεκτρικές συσκευές υπέστησαν ζημιές, ενώ άνθρωποι που χρειάζονται ιατρικά μηχανήματα στο σπίτι τους έμειναν χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη.

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Το πρωί της Παρασκευής, κάτοικοι της Παραλίας Αυλίδας απέστειλαν επίσημη διαμαρτυρία προς τον ΔΕΔΔΗΕ, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή.