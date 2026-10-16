Από την σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός οδηγού. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου. Από την πρόσκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.

Έντονο μποτιλιάρισμα στο σημείο

Λόγω του τροχαίου στο σημείο έχει δημιουργεί έντονο μποτιλιάρισμα με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν υπομονή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.