Στο νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκαν ο παππούς και το παιδί για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου καθώς ΙΧ παρέσυρε παππού και εγγόνι την ώρα που προσπαθούσαν να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Σύμφωνα με το neakriti, το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κνωσού, στο Ηράκλειο όταν ο οδηγός του οχήματος φέρεται να μην αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία των δύο πεζών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ακινητοποιήσει έγκαιρα το αυτοκίνητο και να τους παρασύρει. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ για τις απαραίτητες εξετάσεις. Κατά την ίδια πηγή, οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίζονται ελαφροί και η πορεία της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.