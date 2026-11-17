Αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένο αγροτικό – Δύο τραυματίες, πώς συνέβη το τροχαίο.

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πύργου – Τριπόλεως, στο ύψος της ανηφόρας της Βαρβάσαινας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών.

Σύμφωνα με το ilialive.gr η σύγκρουση των δύο οχημάτων έγινε μέσα στον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του δρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αρχαία Ολυμπία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα αυτοκίνητο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εισήλθε στον χώρο του πάρκινγκ και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο αγροτικό όχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες χρειάστηκαν βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πύργου. Οι αστυνομικοί διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα και τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση.