Συναγερμός για 12χρονη μαθήτρια μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Βόλου σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονη μαθήτρια μετά από υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με το gegonota.news η 12χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει εννέα βότκες με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βόλου από την Αργαλαστή σε κωματώδη κατάσταση.

Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς στα Επείγοντα, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διασωλήνωσή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της ανήλικης κρίνεται σταθερή. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο από ειδική μονάδα με αναισθησιολόγο και οι γονείς της έχουν κληθεί για κατάθεση και γίνεται έρευνα για το ποιος προμήθευσε τα ποτά στα παιδιά.