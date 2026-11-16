Η Ελλάδα παραμένει στη League A του Nations League.

Η εθνική Ελλάδας νίκησε με 1-0 τη Σερβία, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Μετά τη συντριβή από την Ολλανδία (7-0), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Σερβία, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ωστόσο, η Γερμανία επιβλήθηκε στους «οράνιε» με 5-0 και στην τριπλή ισοβαθμία η Ελλάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση και έμεινε εκτός οκτάδας. Η Ελλάδα παραμένει στη League A του Nations League, καθώς μαζί με την Ιταλία ήταν οι δύο καλύτερες τρίτες ομάδες.

Στο ματς κόντρα στη Σερβία, ο Μασούρας έδωσε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το γκολ που αναζητούσε. Στο 69΄, οχτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Παυλίδη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

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Ελλάδα: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας (61' Μπακασέτας), Τζόλης, Δουβίκας (61' Μασούρας), Παυλίδης (73' Κωστούλας).

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Σερβία: Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς (46' Γκούντελι), Μπούκινατς (80' Σούκατσεφ), Νεντέλκοβιτς (75' Λούτσιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς (65' Τάντιτς), Γιόβιτς (65' Τσβέτκοβιτς).