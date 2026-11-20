Σε ποια σημεία είναι αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα.

Στο «κόκκινο» είναι πολλά σημεία της Αττικής οδού, του Κηφισού, αλλά και της Κηφισίας, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα.

Χαρακτηριστικό είναι πως στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τη μισή ώρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του αυτοκινητόδρομου στο Χ, αυτή την ώρα καταγράφονται:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία),

10΄-15' στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού.

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Δύσκολη είναι αυτή την ώρα η κατάσταση και για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό, αλλά και σε πολλά σημεία της λεωφόρου Κηφισίας.