Απόψε στις 21:00 η θεϊκή κωμωδία του Alpha!

Απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» o Άγγελος μεταμφιέζεται σε μοναχό και μπαίνει στη μονή της Οσίας Υπομονής ενώ παράλληλα Σοφιανός και Τσακαλάκης ανακαλύπτουν επιτέλους την ταυτότητα του δολοφόνου.

«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 9:

Ξέροντας πλέον πού έχουν μεταφερθεί οι μοναχές, ο Άγγελος αναλαμβάνει δράση, καταφέρνοντας να βρεθεί ανάμεσά τους και μάλιστα χωρίς εκείνες να μπορούν να τον αντιληφθούν.

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Απ’ την άλλη, ο Σοφιανός και ο Τσακαλάκης αναζητούν τον δολοφόνο στη γειτονιά του, σίγουροι πως είναι πλέον στα ίχνη του.

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Και ενώ οι μοναχές μας ρίχνουν το βάρος τους στο πώς θα ξεφορτωθούνε τα μυρμήγκια που έχουν φωλιάσει στην κουζίνα τους, ο Άγγελος είναι έτοιμος να ξεφορτωθεί εκείνες…

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Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

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Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!

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