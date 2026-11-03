Νεκρός σκύλος μετά από πυροβολισμό στην κοιλιά.

Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου προκαλεί οργή στην Εύβοια, αυτή τη φορά στην περιοχή του Παντειχίου, όπου ένας σκύλος δέχθηκε πυροβολισμό και τελικά έχασε τη ζωή του, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά του.

Την υπόθεση γνωστοποίησε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χαλκίδας, ενώ σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που περιέγραψε η αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, Μαρία Βάθη.

Όπως ανέφερε, το ζώο πλησίασε έναν άνθρωπο και εκείνος φέρεται να ακούμπησε την κάννη του κυνηγετικού όπλου στην κοιλιά του σκύλου και να πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση.

Η ίδια, σε δημόσια τοποθέτησή της, καταδίκασε με έντονο τρόπο την πράξη, επισημαίνοντας πως δεν επρόκειτο για πυροβολισμό από απόσταση ή για περιστατικό στο οποίο υπήρχε απειλή για ανθρώπινη ζωή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για μια αποτρόπαιη πράξη βίας απέναντι σε ένα ανυπεράσπιστο ζώο, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν.

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Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κακοποίησης ζώων και την ανάγκη να μην μένουν τέτοιες πράξεις χωρίς συνέπειες.

Πηγή: evima.gr