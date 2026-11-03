Η Περιφέρεια Αττικής μετά από επιτόπιους ελέγχους σε σούπερ μάρκετ επέβαλλε πρόστιμο στις δύο εταιρείες καθώς εντόπισε συσκευασίες με μικρότερο βάρος από το αναγραφόμενο.

Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στην επιχείρηση «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Ροδοτοπίου Ιωαννίνων, για τη διάθεση ελλιποβαρούς προσυσκευασμένου προϊόντος κοτόπουλου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, η παράβαση διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου από ελεγκτές της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της Lidl Ελλάς & ΣΙΑ Ο.Ε., στη Λεωφόρο Αθηνών – Πειραιώς 28, στον Πειραιά, στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Όπως διαπιστώθηκε, τεμάχια συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος «Κοτόπουλο φιλέτο στήθος», ονομαστικού βάρους 1.000 γραμμαρίων, το οποίο είχε παραχθεί και συσκευαστεί από την εταιρεία Νιτσιάκος, παρουσίαζαν αρνητική απόκλιση στην περιεχόμενη ποσότητα, μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Η διαπίστωση αυτή συνιστά παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 2, των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., καθώς δεν τηρήθηκε το Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. Για την παράβαση επιβλήθηκε στην εταιρεία διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

«Αγγελάκης»: Πρόστιμο για το φιλέτο στήθος των 700 γραμμαρίων

Για το ίδιο ζήτημα πρόστιμο επιβλήθηκε και στην επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.» καθώς ο έλεγχος στο ίδιο σούπερ μάρκετ εντόπισε τεμάχια συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος «Κοτόπουλο φιλέτο στήθος», ονομαστικού βάρους 700 γραμμαρίων να έχουν αρνητική απόκλιση στην περιεχόμενη ποσότητα, η οποία υπερέβαινε το διπλάσιο του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης επέβαλε στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.