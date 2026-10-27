Όλα ξεκίνησαν όταν ο διαχειριστής της κοινωνίας κληρονόμων δήλωσε στην εφορία ότι είχε χαθεί ο φορολογικός μηχανισμός του ταξί.

Πρόστιμο 2.500 ευρώ καλείται να πληρώσει κοινωνία κληρονόμων για μια ταμειακή μηχανή ταξί που χάθηκε, παρότι, όπως υποστηρίζει, είχε παραδώσει το όχημα μαζί με όλο τον εξοπλισμό του στην εταιρεία που το αγόρασε. Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), η οποία δεν δέχθηκε τις εξηγήσεις των κληρονόμων και διατήρησε το πρόστιμο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διαχειριστής της κοινωνίας κληρονόμων δήλωσε στην εφορία ότι είχε χαθεί ο φορολογικός μηχανισμός του ταξί. Η φορολογική αρχή επέβαλε πρόστιμο 2.500 ευρώ, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι οι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν τις ταμειακές μηχανές και τα φορολογικά τους στοιχεία.

Οι κληρονόμοι αντέδρασαν και προσέφυγαν στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν καμία ευθύνη για την απώλεια της ταμειακής. Όπως εξήγησαν, είχαν σταματήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και είχαν παραδώσει το ταξί σε αγοράστρια εταιρεία. Μαζί με το όχημα είχαν δώσει τις πινακίδες, την άδεια κυκλοφορίας, τα απαραίτητα έγγραφα και όλο τον εξοπλισμό, στον οποίο περιλαμβανόταν και η ταμειακή μηχανή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η αγοράστρια εταιρεία είχε αναλάβει να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για τη μεταβίβαση του ταξί. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς έλειπαν απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα και με την ταμειακή μηχανή, η οποία δεν επέστρεψε στους προηγούμενους ιδιοκτήτες.

Οι κληρονόμοι υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν και ότι είχαν εμπιστευτεί την αγοράστρια εταιρεία για να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες. Για να αποδείξουν όσα έλεγαν, κατέθεσαν στην εφορία έγγραφα παράδοσης και παραλαβής, συμβόλαια αγοραπωλησίας, πληρεξούσια και άλλα δικαιολογητικά. Προσκόμισαν επίσης έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών, από το οποίο προέκυπτε ότι η μεταβίβαση του ταξί δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά.

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Παρά τα έγγραφα που προσκομίστηκαν, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν έκανε δεκτή την προσφυγή. Σύμφωνα με την απόφαση, το γεγονός ότι κάποιος παραδίδει μια ταμειακή μηχανή σε τρίτο πρόσωπο δεν σημαίνει αυτόματα ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση να φροντίσει για τη σωστή διαχείριση και διαφύλαξή της.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι οι κληρονόμοι δεν απέδειξαν πως είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσουν τον φορολογικό μηχανισμό και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του οχήματος. Ακόμη, δεν δέχθηκε ότι υπήρχε περίπτωση ανωτέρας βίας, δηλαδή κάποιο απρόβλεπτο γεγονός που δεν μπορούσε να αποφευχθεί.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, για να απαλλαγεί κάποιος από πρόστιμο λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να αποδείξει ότι συνέβη κάτι εξαιρετικό, το οποίο δεν μπορούσε να αποτρέψει ακόμη και αν είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΔ έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε.

Οι κληρονόμοι είχαν ζητήσει και κάτι ακόμη. Αν δεν ακυρωνόταν ολόκληρο το πρόστιμο, ήθελαν τουλάχιστον να μειωθεί από τις 2.500 στα 500 ευρώ. Ούτε αυτό το αίτημα έγινε δεκτό. Η ΔΕΔ εξήγησε ότι το πρόστιμο των 2.500 ευρώ προβλέπεται από τη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη παράβαση και ότι οι προσφεύγοντες δεν ανέφεραν κάποια διάταξη που να επιτρέπει τη μείωσή του.

Μάλιστα, η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ακόμη μεγαλύτερα πρόστιμα όταν η απώλεια ή η μη διαφύλαξη φορολογικών μηχανισμών διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πρόστιμα μπορούν να ξεκινούν από 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και από 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία. Αντίθετα, όταν ο ίδιος ο φορολογούμενος δηλώσει την απώλεια πριν από την έκδοση εντολής ελέγχου, το προβλεπόμενο πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ.