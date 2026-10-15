Το «crash test» της FATF, τα κεφαλαιακά αποθέματα των συστημικών τραπεζών, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και το μέλλον της Fancy James Boutique Athens, η CrediaPantelakis, τα ΕΑΣ και η ESA και οι «τσιμπημένες χρεώσεις» για τα ταξί των 9 θέσεων

Η Ελλάδα ετοιμάζεται για το «crash test» της FATF

Την προετοιμασία της για τη νέα διεθνή αξιολόγηση της FATF (Financial Action Task Force), του οργανισμού που ελέγχει κατά πόσο οι χώρες αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ξεκινά να οργανώνει πιο συστηματικά η Ελλάδα. Όπως μαθαίνουμε το θέμα συζητήθηκε προχθές στη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας κατά την οποία αποφασίστηκε να προχωρήσει η εξειδίκευση του εθνικού σχεδίου προετοιμασίας για τον 5ο κύκλο αξιολόγησης της FATF, αλλά και για τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις (Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 (AMLD6). Στην πράξη, η Ελλάδα καλείται να καταγράψει τι έχει κάνει μέχρι σήμερα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ποια μέτρα εφαρμόζονται στην πράξη και πού εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες ή εκκρεμότητες. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τις δράσεις που τις αφορούν και να ενημερώσουν την Επιτροπή Στρατηγικής για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η προθεσμία για την αποστολή των στοιχείων έχει οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου 2026.

Η προετοιμασία επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι αρμόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. Κάθε υπηρεσία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες δράσεις έχει ήδη ολοκληρώσει, ποιες βρίσκονται σε εξέλιξη και ποιες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Ακόμη, θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν το έργο που έχει πραγματοποιήσει, να επισημάνει τυχόν προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι να ξεκαθαριστεί ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για κάθε δράση, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και καθυστερήσεις. Μόλις συγκεντρωθούν οι απαντήσεις των αρμόδιων φορέων, η Επιτροπή Στρατηγικής θα εξετάσει τα αποτελέσματα και θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση του σχεδίου προετοιμασίας. Θα καθοριστούν οι προτεραιότητες, οι υπηρεσίες που θα αναλάβουν κάθε δράση και τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωσή τους. Ωστόσο, πέρα από την FATF τα χρονικά περιθώρια για την Επιτροπή Στρατηγικής και τις αρμόδιες αρχές στενεύουν, καθώς η 10η Ιουλίου 2027 αποτελεί τη βασική καταληκτική ημερομηνία για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας AMLD6 στο ελληνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στους επόμενους εννέα μήνες θα πρέπει όχι μόνο να έχουν εντοπιστεί οι αδυναμίες και οι εκκρεμότητες του υφιστάμενου συστήματος, αλλά και να έχουν προχωρήσει οι αναγκαίες νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις.

Τα κεφαλαιακά αποθέματα

Τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας που υποχρεούνται να τηρούν οι συστημικές τράπεζες το 2027 καθόρισε με απόφασή της η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SII) προσδιορίζονται η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση. Η Eurobank καταγράφει την υψηλότερη βαθμολογία συστημικής σημασίας σε ενοποιημένη βάση, με 3.159 μονάδες βάσης. Ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα με 2.237 μονάδες, η Alpha Bank με 2.061 και η Τράπεζα Πειραιώς με 1.976 μονάδες. Σε ατομική βάση, την υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει η Εθνική Τράπεζα με 2.503 μονάδες, έναντι 2.309 της Eurobank, 2.308 της Πειραιώς και 2.290 της Alpha Bank. Για το 2027, η ΤτΕ καθορίζει κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 1,25% για τη Eurobank σε ενοποιημένη βάση, ενώ για τις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς το ποσοστό ορίζεται στο 1%, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση. Στο 1% διαμορφώνεται η απαίτηση για τη Eurobank σε ατομική βάση. Με απλά λόγια, τα συγκεκριμένα αποθέματα αποτελούν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή

Αυστηρούς περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών έως τον Δεκέμβριο του 2029 προβλέπει το νέο καταστατικό της CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή. Το νέο καταστατικό καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ του μετόχου πλειοψηφίας, ήτοι της Credia Bank και του μετόχου μειοψηφίας, ήτοι του χρηματιστή Νίκου Παντελάκη. Σύμφωνα με το νέο κείμενο, έως τις 2 Δεκεμβρίου 2029 απαγορεύεται η πώληση, μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε άλλη διάθεση μετοχών, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις προς συνδεδεμένα μέρη. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι μέτοχοι μειοψηφίας θα μπορούν να διαθέσουν τις μετοχές τους, υπό συγκεκριμένους περιορισμούς. Ειδικότερα, αποκλείεται η μεταβίβαση σε ανταγωνιστικές χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, ελληνικές ή διεθνείς τράπεζες, καθώς και σε εταιρείες που συνδέονται με στελέχη της διοίκησης. Ακόμη η CrediaBank αποκτά δικαίωμα πρώτης προσφοράς και πρώτης άρνησης για τις μετοχές της μειοψηφίας. Εφόσον κάποιος μέτοχος επιθυμεί να πουλήσει τη συμμετοχή του, η τράπεζα θα έχει προτεραιότητα στην απόκτησή της, με προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων. Το καταστατικό προβλέπει επίσης δικαιώματα συμπαράσυρσης (drag-along) και συμμεταβίβασης (tag-along). Έτσι, σε ενδεχόμενη πώληση σημαντικού ποσοστού από την CrediaBank, οι μέτοχοι μειοψηφίας ενδέχεται να υποχρεωθούν να συμμετάσχουν στη συναλλαγή ή να αποκτήσουν δικαίωμα πώλησης με τους ίδιους όρους. Οι ρυθμίσεις διασφαλίζουν τη μετοχική σταθερότητα της CrediaPantelakis Securities, ενώ παρέχουν στην CrediaBank τη δυνατότητα μελλοντικής αύξησης της συμμετοχής της πέραν του 70%, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται υποχρεωτική εξαγορά του υπόλοιπου 30%.

Η Fancy James Boutique Athens

Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα φαίνεται πως δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον προσωπικό της στυλίστα, Fancy James, ο οποίος είχε αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του και στο ελληνικό επιχειρείν. Στις 18 Μαΐου ο κατά κόσμον Jems Cesar -εξ Αιτής ορμώμενος - ίδρυσε τη Fancy James Boutique Athens Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την οδό Ακαδημίας 6 και αντικείμενο το εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών και κοσμημάτων. Ο Fancy James κατέβαλε κανονικά το εταιρικό κεφάλαιο των 1.000 ευρώ, ενώ τον Ιούνιο πιστοποιήθηκε η καταβολή του. Ωστόσο, αν και αναζητήσαμε το εάν η Boutique έχει αναπτύξει εμπορική λειτουργία ή πραγματοποιήσει συναλλαγές, δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα. Η Fancy James Boutique Athens, η οποία έχει κατοχυρώσει και το domain fancyjames-boutiqueathens.gr ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, παραμένει επιχειρηματικά αδρανής. Και τώρα, με την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ, το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Θα μείνει ο Fancy James στην Αθήνα για να αναπτύξει την ελληνική επιχείρησή του ή θα ακολουθήσει την πρώην πρέσβη πίσω στις ΗΠΑ, όπου ήδη ο δημοφιλής στιλίστας έχει πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα και αναγνωρίσιμες Boutique;

Οι Jobengine AI και Hill Helicopters

Στη σύσταση δύο εταιρειών, με δραστηριότητες σε δύο εντελώς διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, προχώρησε ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Κελεμένης. Πρόκειται για τις Jobengine AI και Hill Helicopters, οι οποίες ιδρύθηκαν με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ. O Γιάννης Κελεμένης είναι ο μοναδικός μέτοχος και των δύο εταιρειών, κατέχοντας το 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η Jobengine AI θα δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Στους καταστατικούς σκοπούς της περιλαμβάνονται η τεχνική υποστήριξη τεχνολογιών πληροφορίας, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, η επεξεργασία δεδομένων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής διαχείρισης. Η Hill Helicopters θα έχει ως κύρια δραστηριότητά την κατασκευή ελικοπτέρων, ενώ στους σκοπούς της περιλαμβάνονται το χονδρικό εμπόριο ελικοπτέρων, η κατασκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών και η παροχή υπηρεσιών έρευνας στους τομείς της ναυπηγικής και της αεροναυπηγικής. Τη διοίκηση και των δύο εταιρειών αναλαμβάνει η Ελένη Κελεμένη, η οποία ορίζεται σύμβουλος-διαχειρίστρια με εξαετή θητεία. Πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η σύσταση των δύο εταιρειών αποτελεί προσωπική επιχειρηματική πρωτοβουλία του γνωστού δικηγόρου ή εάν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του με κάποιον πελάτη του, για λογαριασμό του οποίου ενδέχεται να αναπτύσσονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Οι χρεώσεις για τα ταξί των 9 θέσεων

Ακριβότερες κατά 30% θα είναι συγκεκριμένες χρεώσεις στα ταξί 6 έως 9 θέσεων όταν μεταφέρουν από πέντε έως οκτώ επιβάτες, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ρύθμιση καθορίζει παράλληλα τις περιοχές όπου οι ιδιοκτήτες συμβατικών ταξί μπορούν να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με μεγαλύτερα, χωρητικότητας έως εννέα θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Ειδικότερα, η απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, προβλέπει ότι όταν τα πολυθέσια ταξί μεταφέρουν πέντε έως οκτώ επιβάτες, εφαρμόζεται προσαύξηση 30% σε συγκεκριμένα στοιχεία του ισχύοντος τιμολογίου. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες χρεώσεις των συμβατικών ταξί.

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για την αντικατάσταση των υφιστάμενων ταξί με οχήματα 6 έως 9 θέσεων, με διαφορετικά ποσοστά ανά περιοχή. Η αντικατάσταση του 100% των αδειών επιτρέπεται στην Κρήτη, στα Ιόνια Νησιά και στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και σε περιοχές όπως η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Κορινθία, η Λακωνία, η Χαλκιδική, η Πιερία, η Ηλεία, η Θάσος, η Λέσβος και η Ικαρία. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό περιορίζεται στο 30%, στις Σέρρες και την Πέλλα στο 10%, ενώ στη Χαλκίδα και τη Λαμία στο 2%. Στην Πάτρα προβλέπεται ποσοστό 5%, στη Σάμο 50%, στη Χίο 35% και στη Λήμνο 20%. Στη Δυτική Μακεδονία δεν προβλέπεται δυνατότητα αντικατάστασης. Για την απόκτηση πολυθέσιου ταξί απαιτείται αίτηση στην αρμόδια Περιφέρεια, ενώ όπου οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τις διαθέσιμες άδειες αντικατάστασης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα έχουν περιθώριο 12 μηνών από την έγκριση για να θέσουν σε κυκλοφορία το νέο όχημα.

Τα ΕΑΣ και η ESA Security Solutions

Σύμβαση ύψους 5,52 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εξασφάλισε η ESA Security Solutions για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ). Η συμφωνία έχει διάρκεια 24 μηνών, με έναρξη αύριο 16 Οκτωβρίου. Το καθαρό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 4,45 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα αύξησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 50%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ανάθεση καλύπτει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των ΕΑΣ στον Υμηττό, στο Λαύριο, στη Μάνδρα, στα Δερβενοχώρια, στο Αίγιο και στην Ελευσίνα. Περιλαμβάνει 24ωρη επιτήρηση, ελέγχους πρόσβασης και εποχούμενες περιπολίες. Πίσω από την ESA Security Solutions βρίσκονται το επενδυτικό κεφάλαιο SMERemediumCap (SMERC), με επικεφαλής τον Νίκο Καραμούζη, και το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση. Το 2022, το SMERC απέκτησε μέσω της CORDIA πλειοψηφικό πακέτο της ESA, με τη Latsco να διατηρεί στρατηγική μετοχική συμμετοχή. Στο τιμόνι της ESA βρίσκεται ο Γιώργος Μαθιός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος εκπροσώπησε την εταιρεία κατά την υπογραφή της σύμβασης.