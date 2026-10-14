Η νέα ταυτότητα της Alphabank, η Pentagram και ο αργυρός στατήρας, το Polymarket και τα κέρδη από το στοίχημα για την Γκίλφοϊλ, η αγορά οδικής βοήθειας, ο Χρυσός Οδηγός και το «καμπανάκι» από τους ορκωτούς

Τα κέρδη από το στοίχημα για την Γκίλφοϊλ

Αποδόσεις πάνω από 1.300% προσέφερε θεωρητικά το στοίχημα της Polymarket για την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σε όσους είχαν τοποθετηθεί εγκαίρως. Το στοίχημα άνοιξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με δύο χρονικά ορόσημα για στοιχηματισμό: την 31η Οκτωβρίου και την 31η Δεκεμβρίου.

Στις 5 Οκτωβρίου, η πιθανότητα αποχώρησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αθήνα έως το τέλος Οκτωβρίου βρισκόταν μόλις στο 7%, ενώ η αποχώρηση στο τέλος Δεκεμβρίου διαμορφωνόταν στο 14%. Στις 13 Οκτωβρίου, το στοίχημα έκλεισε – με την επιστολή παραίτησης της πρώην πρέσβεως - και πλέον οι «επενδυτές» τελούν σε αναμονή οριστικής εκκαθάρισης.

Τα δυνητικά κέρδη από το στοίχημα για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι ιδιαίτερα υψηλά. Αυτά προκύπτουν από τον τρόπο λειτουργίας της Polymarket, όπου κάθε συμβόλαιο «Ναι» αποδίδει 1 δολάριο εφόσον επιβεβαιωθεί το γεγονός στο οποίο αφορά. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή αγοράς του συμβολαίου, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο κέρδους. Όποιος είχε αγοράσει συμβόλαια «Ναι» (υπέρ της αποχώρησης) στα 7 σεντς, επενδύοντας 100 δολάρια, θα μπορούσε να εισπράξει περίπου 1.429 δολάρια, με μεικτό κέρδος 1.329 δολαρίων. Με αρχική τοποθέτηση 1.000 δολαρίων, η αντίστοιχη είσπραξη θα μπορούσε να φτάσει τα 14.286 δολάρια, δηλαδή μεικτό κέρδος 13.286 δολαρίων.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών για το στοίχημα αποχώρησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανήλθε σε 125.634 δολάρια. Από το συνολικό ποσό, 66.328 δολάρια αφορούσαν το στοίχημα του Οκτωβρίου και 59.306 δολάρια εκείνο του Δεκεμβρίου. Τα ποσά αυτά αποτελούν όγκο συναλλαγών, όχι καταγεγραμμένα κέρδη. Στην αγορά του Οκτωβρίου, οι δέκα μεγαλύτεροι κάτοχοι συμβολαίων υπέρ της αποχώρησης συγκεντρώνουν συνολικά 24.214 συμβόλαια «Ναι», τα οποία θα τους αποδώσουν 24.214 δολάρια. Το πραγματικό τους κέρδος θα προκύψει μετά την αφαίρεση των ποσών που κατέβαλαν για την αγορά των συμβολαίων.

Η Pentagram πίσω από τη νέα ταυτότητα της Alphabank

Τη διεθνή εταιρεία σχεδιασμού Pentagram επέλεξε η Alphabank (όπως θα πρέπει να συνηθίσουμε να αποκαλούμε πλέον την Alpha Bank) για την ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της εικόνας της. Το project ανέλαβε ο Βρετανός γραφίστας Domenic Lippa, partner της Pentagram στο Λονδίνο, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό εταιρικών ταυτοτήτων και στην τυπογραφία.

Η συνεργασία της ελληνικής τράπεζας με τη διεθνή εταιρεία συμβούλων σχεδιασμού παρουσιάστηκε χθες από τον CEO της Alphabank, Βασίλη Ψάλτη, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαδικασία διαμόρφωσης της νέας ταυτότητας του πιστωτικού ιδρύματος και στην ανάγκη να συνδυαστούν τα σύγχρονα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά με την ιστορική πορεία της τράπεζας.

Η Pentagram αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ανεξάρτητα γραφεία σχεδιασμού διεθνώς. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και οργανισμοί από διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων η Citi, η Mastercard και η American Express.

Ο Domenic Lippa είναι partner στο γραφείο της Pentagram στο Λονδίνο από το 2006 και ειδικεύεται στο branding, στον σχεδιασμό εταιρικών ταυτοτήτων και στην τυπογραφία. Στα έργα με τα οποία έχει ασχοληθεί πρόσφατα περιλαμβάνεται και η ανανέωση της οπτικής ταυτότητας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε πριν από περίπου έξι μήνες και αφορούσε τον επανασχεδιασμό της ταυτότητας ενός ιστορικού μνημείου, το οποίο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Sir Christopher Wren τον 17ο αιώνα.

Για την ανάπτυξη της νέας ταυτότητας, η σχεδιαστική ομάδα της Pentagram αξιοποίησε στοιχεία από την αρχιτεκτονική και την ιστορία του Καθεδρικού, όπως επιγραφές, διακοσμητικές λεπτομέρειες και αρχειακό υλικό από τη βιβλιοθήκη του. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, συνεργάστηκε επίσης με τεχνίτες επεξεργασίας πέτρας, προκειμένου να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά της ιστορικής τυπογραφίας του κτιρίου και να ενσωματωθούν σε σύγχρονες σχεδιαστικές εφαρμογές.

Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τους στόχους που τέθηκαν για τη νέα εταιρική ταυτότητα της Alphabank, κυρίως ως προς τη διατήρηση αναγνωρίσιμων στοιχείων από το παρελθόν. Στην περίπτωση της ελληνικής τράπεζας, ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στη σχεδιαστική παρακαταθήκη του Γιάννη Κωστόπουλου και στη διατήρηση της σύνδεσης με το ιστορικό σύμβολο της Alphabank, το οποίο αντλεί την έμπνευσή του από τον αργυρό στατήρα της Αίγινας, μιας από τις πρώτες πόλεις-κράτη που έκοψαν νόμισμα στον ελλαδικό χώρο. Η οπίσθια όψη του αρχαίου νομίσματος φέρει ένα έγκοιλο τετράγωνο, χωρισμένο σε τέσσερα τμήματα, το οποίο αποτέλεσε την έμπνευση για το χαρακτηριστικό έμβλημα της τράπεζας. Από τη δεκαετία του 1970, το συγκεκριμένο σύμβολο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραπεζικά σήματα στην Ελλάδα και εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας της Alphabank.

H κατοχύρωσή του νέου σήματος

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σχετικά με το rebranding της Alphabank αφορά στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά από μια σύντομη έρευνα διαπιστώσαμε πως το νέο σήμα της τράπεζας δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί, ενώ η τελευταία κατάθεση σήματος της τράπεζας έγινε τον Αύγουστο του 2025 και αφορούσε το «FinQuest powered by Alpha Bank», το σήμα για τον διεθνή διαγωνισμό ανοιχτής καινοτομίας που διοργανώνει η τράπεζα για νεοφυείς επιχειρήσεις. Η απουσία του νέου λογοτύπου της Alphabank από το μητρώο δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κατοχύρωσή του. Η Alphabank διαθέτει ένα ιστορικά καθιερωμένο εμπορικό όνομα και ένα εξαιρετικά αναγνωρίσιμο έμβλημα, με σημαντική διακριτική δύναμη στην ελληνική αγορά. Η πολυετής χρήση τους και η αναγνωρισιμότητά τους αποτελούν ισχυρά στοιχεία για την προστασία της εμπορικής της ταυτότητας, χωρίς βεβαίως να υποκαθιστούν τη σημασία της τυπικής καταχώρισης του νέου brand.

Ο Χρυσός Οδηγός

Σοβαρές επισημάνσεις για την οικονομική κατάσταση του Χρυσού Οδηγού διατυπώνει ο ορκωτός στις οικονομικές καταστάσεις του 2025 που δημοσιευθήκαν χθες, καθώς η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην αναγνώριση απομείωσης άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 24,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, η ανακτήσιμη αξία των συγκεκριμένων στοιχείων υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας κατά 24,2 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τόσο τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όσο και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το αντίστοιχο ποσό.

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα δημοσιευμένα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ. Εάν ληφθεί υπόψη η απομείωση, διαμορφώνονται σε αρνητικό επίπεδο, περίπου 4,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο ορκωτός επισημαίνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας, λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης. Στον απόηχο αυτών των επισημάνσεων, η Χρυσός Οδηγός προχώρησε προ ημερών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200.000 ευρώ. Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, η εταιρεία κατέγραψε το 2025 κύκλο εργασιών 12,95 εκατ. ευρώ, έναντι 12,18 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στις 166.612 ευρώ, από 251.082 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η αγορά οδικής βοήθειας

Νέες ισορροπίες στην αγορά οδικής βοήθειας ενδέχεται να διαμορφώσει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου. Το νέο πλαίσιο, που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνει προβλέψεις που μπορούν να προσφέρουν λειτουργικά και οικονομικά πλεονεκτήματα σε ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα έναντι άλλων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η δυνατότητα των συνεργατών οδικής βοήθειας να συνάπτουν συμβάσεις με περισσότερες από μία επιχειρήσεις, χωρίς να αυξάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε προσωπικό, οχήματα και εγκαταστάσεις. Στην πράξη, η ρύθμιση επιτρέπει σε διαφορετικές εταιρείες να αξιοποιούν την ίδια υποδομή συνεργατών, περιορίζοντας δυνητικά το κόστος ανάπτυξης και διατήρησης ενός δικτύου εξυπηρέτησης. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκή για επιχειρήσεις που βασίζουν τη δραστηριότητά τους σε εκτεταμένα δίκτυα εξωτερικών συνεργατών, σε σύγκριση με ανταγωνιστές που επιλέγουν να διατηρούν δικό τους στόλο, προσωπικό και εγκαταστάσεις.

Πρόσθετη ευελιξία παρέχεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, καθώς μπορούν να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε οχήματα και με φορτηγά δημόσιας χρήσης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την Αττική. Οι περιφερειακές ενότητες Κεντρικού, Βόρειου, Δυτικού και Νότιου Τομέα αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία περιφερειακή ενότητα για τον υπολογισμό των ελάχιστων απαιτήσεων. Έτσι, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές δεν υποχρεούνται να διαθέτουν ξεχωριστές ελάχιστες υποδομές για καθεμία από αυτές, γεγονός που μπορεί να περιορίσει το λειτουργικό τους κόστος.

Την ίδια στιγμή, το νέο πλαίσιο επιβάλλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως την ύπαρξη τουλάχιστον ενός φορτηγού οδικής βοήθειας άνω των τεσσάρων τόνων με GPS ανά προβλεπόμενη γεωγραφική ενότητα, ελάχιστο αριθμό εργαζομένων και σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις και οι συνεργάτες τους καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις έως την 1η Δεκεμβρίου 2026.

ΕΚΚΟΜΕΔ: Νέα αναθεώρηση δαπανών

Σε νέα αύξηση του προϋπολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), κατά 17,5 εκατ. ευρώ, προχώρησε η κυβέρνηση, με την τρίτη κατά σειρά αναθεώρηση για το 2026, την οποία ενέκρινε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά την αναθεώρηση, τα συνολικά έσοδα του φορέα διαμορφώνονται σε 123,76 εκατ. ευρώ, από 106,26 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλεπόμενες δαπάνες ανέρχονται πλέον σε 127,49 εκατ. ευρώ, έναντι 109,99 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης χρηματοδότησης κατευθύνεται στο πρόγραμμα Cash Rebate, με τις σχετικές πιστώσεις από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να αυξάνονται κατά 15 εκατ. ευρώ, από 85 σε 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση καταγράφεται και στη συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια, οι πιστώσεις της οποίας υπερτετραπλασιάζονται, καθώς αυξάνονται από 800.000 ευρώ σε 3,3 εκατ. ευρώ.

Η Κοσμηματοποιία Ζολώτας

Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν τα ίδια κεφάλαια της Κοσμηματοποιίας Ζολώτας το 2025, έπειτα από την αρνητική καθαρή θέση της προηγούμενης χρήσης, ενώ η ιστορική επιχείρηση κοσμημάτων κατέγραψε αύξηση της κερδοφορίας της, παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν χθες, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 3,25 εκατ. ευρώ, έναντι 3,26 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 339.970 ευρώ, από 314.223 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 262.977 ευρώ, έναντι 239.872 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η σημαντικότερη μεταβολή καταγράφεται στην καθαρή θέση, η οποία από αρνητική κατά 1,15 εκατ. ευρώ το 2024 διαμορφώθηκε σε θετική, στα 12.788 ευρώ στο τέλος του 2025. Ωστόσο, οι συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων παραμένουν υψηλές, αγγίζοντας τα 3,98 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν σε 2,65 εκατ. ευρώ, από 2,95 εκατ. ευρώ, με τον τραπεζικό δανεισμό να διαμορφώνεται σε 2,04 εκατ. ευρώ.

Η Eunice Cyprus Investments

Στη σύσταση νέας εταιρείας, με την επωνυμία Eunice Cyprus Investments Μονοπρόσωπη ΑΕ, προχώρησε η Eunice Energy Group του Γιώργου Καλαβρουζιώτη, διευρύνοντας την εταιρική της παρουσία στον ενεργειακό τομέα. Η νέα εταιρεία συστάθηκε χθες με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ στους καταστατικούς σκοπούς περιλαμβάνονται η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή από συμβατικές πηγές, καθώς και η παροχή χρηματοοικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πρόεδρος και CEO της νέας εταιρείας ανέλαβε ο Γιώργος Καλαβρουζιώτης, με μέλη του τριμελούς διοικητικού συμβουλίου τους Γιάννη Καλαβρουζιώτη και Παύλο Ρήγα.