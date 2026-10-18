«Υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα».

Απαντήσεις στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal για τις σχέσεις της AKTOR με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο έδωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου είχε ξεκινήσει πριν από την άφιξη της πρώην Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Direct» του Γιώργου Ευγενίδη στο protothema.gr, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR και της Atlantic CL&G υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ συνέβαλε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική Venture Global, χωρίς ωστόσο να έχει διαδραματίσει ρόλο στην αρχική εμπλοκή του ομίλου στο ενεργειακό εγχείρημα.

Όπως εξήγησε, οι πρώτες επαφές είχαν πραγματοποιηθεί με στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Νταγκ Μπέργκαμ, πριν από τον διορισμό και την άφιξη της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα.

«Η κυρία Γκίλφοϊλ βοήθησε πάρα πολύ στην ολοκλήρωση των επαφών μας και των διαπραγματεύσεων που είχαμε με τη Venture Global», ανέφερε, τονίζοντας ότι λειτούργησε ως εκπρόσωπος των αμερικανικών συμφερόντων.

Τι απαντά για τον Μαραφάτσο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Μαραφάτσο, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την AKTOR στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Ο κ. Εξάρχου επιβεβαίωσε ότι ο συγκεκριμένος λομπίστας συνεργαζόταν με την εταιρεία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είχε και άλλους πελάτες στην Ελλάδα, όπως η ONEX και η ΔΕΗ.

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Διευκρίνισε μάλιστα ότι η AKTOR συνεργαζόταν συνολικά με τρεις λομπίστες στις ΗΠΑ, επιδιώκοντας πρόσβαση στη νέα κυβέρνηση Τραμπ, σε επενδυτικά κεφάλαια και σε αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Η ιδιότητα του κυρίου Μαραφάτσου ως ένας lobbyist που ενεργεί και για λογαριασμό της AKTOR είναι on public record», σημείωσε. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο Μαραφάτσος δεν προσελήφθη για τον κάθετο διάδρομο, παρότι το συγκεκριμένο εγχείρημα είχε συζητηθεί μεταξύ τους.

Η απάντηση στη Wall Street Journal

Ο επικεφαλής της AKTOR αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η εταιρεία στα αμερικανικά δημοσιεύματα, επιμένοντας ότι η δραστηριότητα εμπορίας LNG πραγματοποιείται από την Atlantic και όχι απευθείας από την AKTOR.

«Ο κύριος Μαραφάτσος είναι lobbyist της AKTOR, όχι της Atlantic LNG», υπογράμμισε. Αναφερόμενος στο δημοσίευμα για τη μετακίνηση της Γκίλφοϊλ με το ιδιωτικό του αεροσκάφος στο Νταβός, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν η ίδια είχε ενημερώσει το State Department, προσθέτοντας ότι, από όσα γνωρίζει, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υποστήριξε επίσης ότι όλες οι επαφές και οι συμφωνίες για τον κάθετο διάδρομο πραγματοποιήθηκαν δημόσια, παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα»

Ο κ. Εξάρχου εκτίμησε ότι πίσω από την αρνητική δημοσιότητα ενδέχεται να βρίσκονται ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα, αναφέροντας τόσο ανταγωνιστές της Venture Global όσο και παράγοντες που θα προτιμούσαν τη διέλευση ενεργειακών ποσοτήτων μέσω Τουρκίας αντί Ελλάδας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα, κατά την προσωπική του εκτίμηση, πολιτικό πλήγμα κατά των Ρεπουμπλικανών ενόψει των αμερικανικών εκλογών.

Παρά τον θόρυβο και την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι ο κάθετος διάδρομος θα προχωρήσει, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη στήριξη της ελληνικής και της αμερικανικής κυβέρνησης στο εγχείρημα.