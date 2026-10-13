Όπως επισημαίνει ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί έργο εθνικής σημασίας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ενεργειακού εφοδιασμού.

Τη σημαντική συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου αναγνωρίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και CEO της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, με αφορμή την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να την απομακρύνουν από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα.

Με δημόσια δήλωσή του, ο κ. Εξάρχου υπογραμμίζει ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην προώθηση μιας ενεργειακής πρωτοβουλίας στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως επισημαίνει, ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί έργο εθνικής σημασίας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ενεργειακού εφοδιασμού για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο επικεφαλής της Atlantic SEE LNG Trade τονίζει ότι η εταιρεία στήριξε από την πρώτη στιγμή τις πρωτοβουλίες της Αμερικανίδας πρέσβειρας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο γεγονός ότι η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου πραγματοποιείται σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο επηρεάζει εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές στην ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

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«Από την πρώτη στιγμή, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Παράλληλα, η Atlantic SEE LNG Trade εκφράζει επισήμως την αναγνώρισή της για τη συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επισημαίνοντας ότι η προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου αναμένεται να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες.