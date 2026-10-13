Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης Τζόσουα Χακ, που υπηρέτησε ως επιτετραμμένος, δηλαδή ως προσωρινός επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα πριν τοποθετηθεί ως πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα καλύψει το κενό μέχρι να επιλεγεί ο διάδοχός της.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διπλωματικών πηγών, δεν θα έρθει σύντομα νέος πρέσβης στην Αθήνα και πάντως όχι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Τζ. Χακ έχει καριέρα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο χαρτοφυλάκιο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και έχει υπηρετήσει σε αμερικανικές πρεσβείες στην Κίνα, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, τη Βουλγαρία.

Ο Τζ. Χακ με τον Νίκο Δένδια

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.