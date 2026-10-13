Μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα.

Με μόλις 23 λέξεις ο Λευκός Οίκος έβαλε τέλος στην πρεσβευτική θητεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. Μια λιτή απάντηση και η υπόθεση, σε πολιτικό επίπεδο, μοιάζει να κλείνει, όπως είχε προαναγγείλει η στήλη από τις 6 το πρωί της Τρίτης, για να επιβεβαιωθεί στο briefing του Λευκού Οίκου λίγες ώρες αργότερα.

Μόνο που δεν είναι τόσο απλό. Γιατί μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα.

Οι 23 λέξεις του Λευκού Οίκου δεν αρκούν για να σβήσουν τα ερωτήματα που αφήνει πίσω της αποχωρώντας η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε κάθε περίπτωση η απαίτηση για λογοδοσία δε σημαίνει ότι θα πρέπει να επικρατήσει η ανθρωποφαγία, καθώς τα πεπραγμένα της Αμερικανίδας πρέσβεως θα διερευνηθούν απ’ τις αρμόδιες αρχές με τις κατάλληλες διαδικασίες, όχι με όρους λαϊκών δικαστηρίων.

Ν.Α.