«Μέχρι αυτή τη στιγμή, στις 27 Οκτωβρίου, ουδεμία επιστολή παραίτησής του έχει κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Διονύση Καλαματιανό, ο οποίος γνωστοποίησε, την περασμένη Παρασκευή (23/10), με βίντεό του ότι παραιτείται, ωστόσο όπως υποστηρίζει η Κουμουνδούρου δεν έχει κατατεθεί σχετική επιστολή παραίτηση στον Πρόεδρο της Βουλής.

«Την Παρασκευή 23/10/2026, ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός διένειμε βίντεο με προσωπική του δήλωση ότι παραιτείται με την προβλεπόμενη επιστολή από τη βουλευτική έδρα που διακρατούσε ως ανεξάρτητος και προσχωρεί στην ΕΛΑΣ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, στις 27 Οκτωβρίου, ουδεμία επιστολή παραίτησής του έχει κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής.

Εκ των πραγμάτων προκύπτει το ερώτημα: Το βίντεο της παραίτησης το είδαμε, την επιστολή της παραίτησης γιατί δεν την είδαμε;», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι την έδρα του Διονύση Καλαματιανού θα πάρει η πρώτη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλεία, που είναι η Ζωή Αναστασοπούλου. Η δικηγόρος, με δηλώσεις της σε τοπικό Μέσο, τόνισε πως «είμαι θετική στην αποδοχή της έδρας, χωρίς να έχω επεξεργαστεί περαιτέρω σενάρια».