Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Οι ανεξαρτητοποιήσεις συνεχίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Σειρά μετά τον Μίλτο Ζαμπάρα και την Όλγα Γεροβασίλη (τη σχετική επιστολή προς το προεδρείο της Βουλής θα τη στείλει τις επόμενες μέρες) πήρε ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος ενημέρωσε με επιστολή του τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Την προηγούμενη Παρασκευή (10/7), υπενθυμίζουμε, ο βουλευτής Ηλείας είχε υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Την απόφασή του έκανε γνωστή με επιστολή του προς τα μέλη της ΚΟ, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης».

Η επιστολή του Διονύση Καλαματιανού προς τον Νικήτα Κακλαμάνη: