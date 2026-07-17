Το μακρινό πλέον, 2015, ο Αλέξης Τσίπρας είχε απαντήσει σε ερωτήσεις χρηστών του Twitter, σε μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τα δεδομένα της εποχής.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η χθεσινή διαδικτυακή συζήτηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με πολίτες. Στόχος της πρωτοβουλίας «Ask Alexis Live» είναι η δημιουργία ενός κόμματος «της νέας εποχής» και ενός νέου πολιτικού «εμείς», με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Η ιδέα της απευθείας επικοινωνίας με τους πολίτες μέσω διαδικτύου δεν είναι καινούργια, πάντως, για τον Αλέξη Τσίπρα. Στις 14 Ιανουαρίου 2015, λίγες ημέρες πριν από την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, είχε συμμετάσχει σε αντίστοιχη πρωτοβουλία (#askTsipras) της «Αυγής», απαντώντας σε χιλιάδες ερωτήσεις που υπέβαλαν πολίτες μέσω Twitter.

Τότε, για τα δεδομένα της εποχής, επρόκειτο για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Το Twitter μόλις είχε αρχίσει να αποκτά μαζική πολιτική χρήση στην Ελλάδα και η εικόνα ενός αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντά ζωντανά σε ερωτήσεις πολιτών δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη.

Μ. Καλ.