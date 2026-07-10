Ο Διονύσης Καλαματιανός έκανε γνωστό, με επιστολή του προς τα μέλη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ότι παραιτείται από Γραμματέας.

Την παραίτησή του από τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλλε ο Διονύσης Καλαματιανός, όπως είχε προαναγγείλει από νωρίς σήμερα το πρωί το Dnews και η στήλη «Πληροφοριοδότης».

Την απόφασή του έκανε γνωστή με επιστολή του προς τα μέλη της ΚΟ. «Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης», αναφέρει σε αυτή μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η επιστολή του:

«Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

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Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας».