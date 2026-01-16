Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσε τον Νικήτα Κακλαμάνη με επιστολή.

Επίσημα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετεί τον Διονύση Καλαματιανό στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε σχετικά τον Νικήτα Κακλαμάνη με επιστολή.

Ο Διονύσης Καλαματιανός αντικαθιστά τον Αλέξη Τσίπρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ως αναπληρωτής - θέση που κατείχε η Νίνα Κασιμάτη- επελέγη ο Γιώργος Ψυχογιός.

Η επιστολή του Φάμελλου στον Κακλαμάνη

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνω, ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος στη θέση του κ. Τσίπρα Αλέξιου και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος, στη θέση της κας. Κασιμάτη Νίνας.