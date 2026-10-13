Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Η πρώτη της δήλωση

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Οι δηλώσεις της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβης στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με όσα δήλωσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου, Κέιτι Ζακάρια (Katie Zacharia), κατά τη σημερινή πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονταν στα πεπραγμένα της Γκίλφοϊλ.

Η δημοσιογράφος επικαλέστηκε επίσης χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τις οποίες εξεταζόταν το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, και ζήτησε να μάθει το χρονοδιάγραμμα της απόφασης, καθώς και ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να την αντικαταστήσουν.

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο», απάντησε χαρακτηριστικά η Ζακάρια.

{https://x.com/FoxNews/status/2110007106329776498}

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ, ούτε αναφέρθηκε σε πιθανούς διαδόχους της.

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