Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Η πρώτη της δήλωση

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβης στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με όσα δήλωσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου, Κέιτι Ζακάρια (Katie Zacharia), κατά τη σημερινή πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.
Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονταν στα πεπραγμένα της Γκίλφοϊλ.
Η δημοσιογράφος επικαλέστηκε επίσης χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τις οποίες εξεταζόταν το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, και ζήτησε να μάθει το χρονοδιάγραμμα της απόφασης, καθώς και ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να την αντικαταστήσουν.
«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο», απάντησε χαρακτηριστικά η Ζακάρια.
{https://x.com/FoxNews/status/2110007106329776498}
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ, ούτε αναφέρθηκε σε πιθανούς διαδόχους της.
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Γκίλφοϊλ: Ψευδείς οι κατηγορίες, θα υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου18:21:55
Στην ανάρτηση, που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X και όχι σε εκείνον που είχε ως πρέσβειρα, η Γκίλφοϊλ χαρακτηρίζει ψευδείς τις κατηγορίες σε βάρος της και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά το όνομά της.
«Θέλω επίσης να σχολιάσω τις πρόσφατες κατηγορίες σε βάρος μου. Αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την αξιοπρέπειά μου», τονίζει.
«Έχω αφιερώσει την επαγγελματική ζωή μου στον αγώνα για δικαιοσύνη, την υπεράσπιση του σωστού και των αξιών που κάνουν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου», συμπληρώνει.
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Η πρώτη αντίδραση της Γκίλφοϊλ18:16:33
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της το γεγονός ότι διετέλεσε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο και επανέλαβε ότι είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της, στην πρώτη της αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
{https://x.com/kimguilfoyle/status/2110025356426330229}
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Άγνωστο τι θα γίνει με την έρευνα, μετά την αποπομπή18:13:25
Το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (OIG) κάνει έρευνα για την Γκίλφοϊλ μετά τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με πηγή του AP. «Πολιτική του OIG είναι να μην επιβεβαιώνει, διαψεύδει, ούτε να σχολιάζει θέματα έρευνας», δήλωσε εκπρόσωπος του γενικού επιθεωρητή.
Είναι ασαφές τι θα γίνει με την έρευνα, μετά την αποπομπή της. Πληροφορίες του CNN αναφέρουν ότι θα εξαρτηθεί από το εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ανοίξει έρευνα για φερόμενο παράπτωμα της Γκίλφοϊλ. Αν δεν συμβεί αυτό, ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία, αλλά μπορεί να χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθεί.
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Δεν είναι σαφές εάν έχει παραιτηθεί η Γκίλφοϊλ18:02:16
Αυτή την ώρα δεν είναι σαφές εάν η Γκίλφοϊλ έχει παραιτηθεί, όπως της ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η Ζακάρια αρνήθηκε να απαντήσει διευκρινιστικές ερωτήσεις για το θέμα και παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στον Τραμπ.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση ή σχόλιο από την Γκίλφοϊ, την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
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Δημοκρατικοί: Η παραίτηση δεν την προστατεύει από τη λογοδοσία17:55:20
Η παραίτηση δεν προστατεύει την Γκίλφοϊλ από τη λογοδοσία, τόνισαν οι Δημοκρατικοί στο πρώτο σχόλιο του κόμματος μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
«Η Γκίλφοϊλ χρησιμοποίησε τη θέση της ως αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ για να πλουτίσει, ενώ οι αμερικανικές οικογένειες πασχίζουν με το κόστος διαβίωσης», επεσήμαναν οι Δημοκρατικοί της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των αντιπροσώπων και ζήτησαν «εποπτεία του Κογκρέσου, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς αυτό συνέβη και να λογοδοτήσει η διοίκηση».
{https://x.com/HouseForeign/status/2110013859406766423}
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CNN: Αξιοσημείωτη αποχώρηση διάσημου μέλους του κινήματος MAGA17:51:10
Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη αποχώρηση διάσημου μέλους του κινήματος MAGA και κάποιας που ήταν κοντά στην οικογένεια Τραμπ, σχολιάζει το CNN.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ- τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου- για τέσσερα χρόνια. Μετά τον χωρισμό τους, ο Ντόναλντ Τραμπ την πρότεινε για πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα και τον Σεπτέμβριο του 2025 εγκρίθηκε ο διορισμός της.
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Wall Street Journal: Τι αναφέρει η εφημερίδα που έφερε στο φως την υπόθεση Γκίλφοϊλ μετά την ανακοίνωση για την παραίτηση17:42:52
Στις αποκαλύψεις της ίδιας της Wall Street Journal αποδίδεται η απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η αμερικανική εφημερίδα, η δημοσιογραφική ομάδα της οποίας ανέδειξε την υπόθεση, επανέρχεται με νέο δημοσίευμα, καταγράφοντας τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και το παρασκήνιο που οδήγησε στο αίτημα αποχώρησής της.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Λευκός Οίκος ζήτησε επισήμως την παραίτηση της Γκίλφοϊλ, μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας ότι είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση του διορισμού της.
Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, δηλώνοντας: «Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε εξαιρετικό μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».
Η Wall Street Journal υπενθυμίζει ότι η δημοσιογραφική της έρευνα αποκάλυψε γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζητούσε την καταβολή 100.000 δολαρίων στον λογαριασμό της American Express από τον Έρικ Ντίτερς, χρηματοδότη του Τραμπ.
Σύμφωνα με τα μηνύματα, επικαλούνταν τις διασυνδέσεις της με την αμερικανική κυβέρνηση και προσφερόταν να παρέμβει υπέρ του στην εφορία και στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ ο δικηγόρος της αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων.
Η εφημερίδα αναφέρεται και σε προηγούμενες αποκαλύψεις της, τον Σεπτέμβριο, σχετικά με την προώθηση ελληνικής εταιρείας από την Γκίλφοϊλ και τον ρόλο του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου στις διπλωματικές επαφές της.
Όπως σημειώνει, η σειρά των δημοσιευμάτων είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.
Μάλιστα, μία ημέρα πριν επιβεβαιωθεί το αίτημα παραίτησης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι».
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Πρώτο θέμα σε αμερικανικά ΜΜΕ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ17:40:02
Σε αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ, η είδηση ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι πρώτο θέμα.
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Τραμπ: Δεν είμαστε ικανοποιημένοι17:31:04
Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Γκίλφοϊλ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποπομπής της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», είπε όταν δέχθηκε σχετική ερώτηση.
Δείτε την απάντηση του Τραμπ στο 1:35 του βίντεο
{https://x.com/RapidResponse47/status/2109782977152418229}
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Ντεμπούτο της Ζακάρια με ανακοίνωση της αποπομπής Γκίλφοϊλ17:24:44
Με αυτό το briefing η Κέιτι Ζακάρια έκανε το ντεμπούτο της ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Δέχθηκε μόνο πέντε ερωτήσεις από τρεις δημοσιογράφους. Στην τρίτη ερώτηση, από τη Daily Mail, έριξε τη «βόμβα», ανακοινώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Φωτ.: AP
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Από τις αποκαλύψεις της WSJ στην αποπομπή17:21:40
Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχεται μετά τα διαδοχικά αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και το κλίμα που αυτά δημιούργησαν στις ΗΠΑ.
Μέσα σε λίγες ημέρες η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από τις καταγγελίες για τις φερόμενες δηλώσεις της περί δυνατότητας των ΗΠΑ να επηρεάζουν κυβερνητικές εξελίξεις σε άλλες χώρες και εξελίχθηκε σε σειρά αποκαλύψεων για οικονομικές συναλλαγές, υποσχέσεις πρόσβασης σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και πολυτελείς παροχές από επιχειρηματίες.
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