Μετά τα δημοσιεύματα της αμερικανικής εφημερίδας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι εξετάζεται η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, μετά τα διαδοχικά αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και το κλίμα που δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Μέσα σε λίγες ημέρες η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από τις καταγγελίες για τις φερόμενες δηλώσεις της περί δυνατότητας των ΗΠΑ να επηρεάζουν κυβερνητικές εξελίξεις σε άλλες χώρες και εξελίχθηκε σε σειρά αποκαλύψεων για οικονομικές συναλλαγές, υποσχέσεις πρόσβασης σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και πολυτελείς παροχές από επιχειρηματίες.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την παρέμβαση Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις και στοιχεία για τις δραστηριότητές της, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο κλήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις Αμερικανών δημοσιογράφων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Η υπόθεση έφτασε τελικά μέχρι τον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει δημόσια ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Η ίδια, πάντως, μέσω των δικηγόρων της, απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι οι επίμαχες οικονομικές συναλλαγές αφορούν νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες πριν από την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.

Πώς όμως φτάσαμε από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal στο σημείο να συζητείται ανοιχτά η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρώτο δημοσίευμα της WSJ: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε»

Όλα ξεκίνησαν όταν η αμερικανική εφημερίδα αποκάλυψε σε δημοσίευμά της φερόμενη συνομιλία της με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων.

Στο επίκεντρο του σχετικού δημοσιεύματος βρέθηκε μία φράση που η αμερικανική εφημερίδα αποδίδει στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αναφερόμενη στην επικείμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

Η αναφορά προκάλεσε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται να απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό.

Η WSJ αποδίδει την περιγραφή σε πρόσωπο που, όπως αναφέρει, ήταν παρόν στο δείπνο και σε άλλα πρόσωπα που ενημερώθηκαν για όσα συνέβησαν, ενώ σημειώνει ότι ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε την περιγραφή της συγκεκριμένης συνομιλίας.

Το περιστατικό περιλαμβάνεται σε εκτενές δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας για τον ρόλο της Γκίλφοϊλ στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, με αιχμή το αμερικανικό LNG και τον Κάθετο Διάδρομο.

Το δημοσίευμα των Financial Times που επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της WSJ

Δημοσίευμα των Financial Times, που υπέγραψαν οι Marton Dunai από τη Βουδαπέστη και η Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Αθήνα, συνέδεσε τις επίμαχες δηλώσεις με τις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν στη Ρουμανία και την πτώση της κυβέρνησης του Ίλιε Μπολοζάν.

Σύμφωνα με τους FT, η υπόθεση αφορά επίσημο δείπνο στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου. Εκεί, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, η Γκίλφοϊλ φέρεται να αναφέρθηκε στις επικείμενες τότε πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία.

Οι FT επικαλέστηκαν το σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβειρα φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Κατά την ίδια εκδοχή, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας.

Οι Financial Times ανέφεραν επιπλέον, επικαλούμενοι πρόσωπο που γνωρίζει το περιστατικό, ότι η συζήτηση για τη Ρουμανία έγινε πράγματι στο δείπνο της 18ης Μαρτίου, παρουσία περισσότερων από δώδεκα ατόμων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, στελέχη της πρεσβείας και στρατιωτικοί.

Οι πρώτες επίσημες αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει επισήμως τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Η γερουσιαστής, Τζιν Σαχίν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, εξέφρασε σε επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανησυχίες για, όπως αναφέρει, «ανάρμοστη χρήση επίσημης θέσης». Στο επίκεντρο βρίσκονται η παρουσία του εγγεγραμμένου λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, αλλά και η προώθηση ενός από τους Έλληνες πελάτες του και της κοινοπραξίας του με εταιρεία που υποστηρίζεται από το ελληνικό κράτος. Η Σαχίν, η οποία είχε ψηφίσει υπέρ της επικύρωσης του διορισμού της Γκίλφοϊλ, προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να πλήξουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ και ζητεί να διευκρινιστεί ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε να αποτρέπονται η αθέμιτη επιρροή και ακόμη και η εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Ακόμη πιο αυστηρός εμφανίστηκε σύμφωνα με την Wall Street Journal ο Γκρέγκορι Μικς, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Σε επιστολή του προς τον Ρούμπιο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» και σημείωσε ότι, εφόσον οι σχετικές αναφορές αποδειχθούν ακριβείς, η Γκίλφοϊλ είναι ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εξωτερικό και θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της.

Η ενόχληση του Ρούμπιο στη συνέντευξη Τύπου

Ο Μάρκο Ρούμπιο δέχθηκε δύο ερωτήσεις από αμερικανικά ΜΜΕ για το δημοσίευμα της Wall Street Journal και τις πιέσεις του Κογκρέσου σε ό,τι αφορά στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στις οποίες αντέδρασε με εμφανή ενόχληση. Στήριξε τη Γκιλφόιλ, δηλώνοντας ότι η πρέσβης «κάνει εξαιρετική δουλειά», ενώ επικαλέστηκε ότι «δεν θα τα πούμε αυτά σε μία συνέντευξη Τύπου σε μία ξένη χώρα».

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις φερόμενες δηλώσεις της πρέσβειρας των ΗΠΑ περί εμπλοκής της Ουάσιγκτον στην επικείμενη, τότε, κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας και ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ διέκοψε τον Αμερικανό δημοσιογράφο αναφέροντας εμφανώς εκνευρισμένος: «Ποιος το είπε αυτό; Δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν θα απαντήσω σε μια ερώτηση που εσείς υιοθετείτε ως σωστή και δεν είναι σωστή».

Όταν, δε, ο δημοσιογράφος του ανέφερε πως το δημοσίευμα για το οποίο μιλάει είναι της WSJ, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε πως «όπως θα έχετε δει, πολλές φορές media των ΗΠΑ δημοσιεύουν fake news κατά του Προέδρου μας, Ντόναλντ Τραμπ».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 13:02 του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyhd1klzxtt?integrationId=40599y14juihe6ly}

WSJ: Η Κίμπερλι ζητούσε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Τραμπ – Υποσχέσεις για πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση

Νέα ερωτήματα για τη δράση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκάλεσε νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η ίδια ζητούσε επίμονα 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του κινήματος MAGA, προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή της προς την American Express.

Το περιστατικό, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στην αμερικανική Γερουσία για την ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Γκίλφοϊλ έστειλε μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal στον Έρικ Ντίτερς, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο και υποστηρικτή του Τραμπ, οδηγίες για την απευθείας μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό της American Express.

«Αγάπη μου, σε παρακαλώ, πρέπει να το κάνεις σήμερα», φέρεται να του έγραψε στις 3 Ιουλίου 2025, εξηγώντας ότι μια τέτοια συναλλαγή δεν θα αποκάλυπτε το όνομά του ως αποστολέας στα σχετικά στοιχεία πληρωμής.

Ο Ντίτερς τελικά αρνήθηκε να καταβάλει τα χρήματα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη διάλυση του γάμου του.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο αίτημα για τα 100.000 δολάρια.

Η έρευνα της Wall Street Journal, που βασίζεται σε εκατοντάδες μηνύματα, ηλεκτρονικές επιστολές και άλλα έγγραφα, περιγράφει μια πολύμηνη σχέση μεταξύ της Γκίλφοϊλ και του Ντίτερς, κατά την οποία η μελλοντική πρέσβειρα φέρεται να αξιοποιούσε τις στενές σχέσεις της με την οικογένεια Τραμπ για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Ντίτερς επιδίωκε παρεμβάσεις σε φορολογικές και δικαστικές υποθέσεις που τον απασχολούσαν, μεταξύ άλλων μέσω επαφών με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την αμερικανική φορολογική υπηρεσία IRS.

Σύμφωνα με τα μηνύματα, η Γκίλφοϊλ υποστήριζε ότι μπορούσε να επικοινωνήσει με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, η τότε υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και ο επικεφαλής της IRS Μπίλι Λονγκ.

Μάλιστα, φέρεται να προώθησε προσωπικά στον Λονγκ επιστολή του Ντίτερς σχετικά με φορολογική του διαφορά, επικαλούμενη τη στενή φιλία του με την ίδια και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Εκπρόσωπος του FBI διέψευσε ότι η Γκίλφοϊλ άσκησε πιέσεις στον Πατέλ.

Ο Ντίτερς είχε επίσης προσφέρει έως και ένα εκατομμύριο δολάρια εφόσον η Γκίλφοϊλ τον βοηθούσε να εξασφαλίσει εμφάνιση στην εκπομπή του γνωστού συντηρητικού σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον. Ο τελευταίος δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν γνώριζε καν τον Ντίτερς και χαρακτήρισε την υπόθεση παράλογη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές της Γκίλφοϊλ στην ανάγκη να μη δημιουργούνται γραπτά ίχνη των οικονομικών συνεννοήσεων.

Τον Ιανουάριο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για την πρεσβεία στην Ελλάδα, φέρεται να επέπληξε τον Ντίτερς επειδή είχε αναφερθεί σε οικονομική συμφωνία τους σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

«Μη λες ότι έχουμε οποιαδήποτε συμφωνία», του έγραψε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε άλλο μήνυμα προειδοποιούσε: «Θα μου κοστίσεις κυριολεκτικά τη θέση της πρέσβειρας. Σταμάτα να γράφεις».

Η Γκίλφοϊλ φέρεται επίσης να του ζητούσε να επικοινωνούν μέσω Signal, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η δημοσιοποίηση των μεταξύ τους συνεννοήσεων.

Το δημοσίευμα σκιαγράφησε παράλληλα μια περίοδο οικονομικών πιέσεων για την Γκίλφοϊλ, μετά τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλέστηκε η εφημερίδα, η ίδια παραπονιόταν σε φίλους της ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, παρά την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που είχε δηλώσει.

Στην οικονομική δήλωση που υπέβαλε τον Φεβρουάριο του 2025 περιλαμβάνονταν στεγαστικό δάνειο ύψους από 1 έως 5 εκατομμύρια δολάρια και δάνειο για σκάφος αξίας από 100.000 έως 250.000 δολάρια.

Παράλληλα, είχε δηλώσει εισοδήματα σχεδόν 800.000 δολαρίων από podcast, καθώς και συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει στο παρελθόν δυσαρέσκεια επειδή η Γκίλφοϊλ αναζητούσε επενδυτές για προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ των μελών του Mar-a-Lago, αντί να επικεντρώνεται στη συγκέντρωση χρημάτων για τον ίδιο.

Η δεύτερη ενόχληση Ρούμπιο λίγο πριν την αναχώρησή του από την Αθήνα

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος αντέδρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις της Wall Street Journal για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αρνήθηκε να τοποθετηθεί επί των δημοσιευμάτων, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά των δημοσιογράφων.

«Ακούστε να σας πω κάτι. Ξέρω πολύ καλά πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση των ΗΠΑ να καλείται να απαντά άμεσα σε κάθε δημοσίευμα που βασίζεται σε πληροφορίες πηγών, χωρίς προηγουμένως να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το περιεχόμενο και την αξιοπιστία τους.

«Κάποιος δίνει πληροφορίες σε μια εφημερίδα ή σε ένα μέσο ενημέρωσης. Το μέσο τις δημοσιεύει και αμέσως στρέφεστε σε εμένα ζητώντας να απαντήσω στο ρεπορτάζ σας. Δεν λειτουργεί έτσι αυτή η διαδικασία», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.

«Δεν πρόκειται να σχολιάσω μια ιστορία που δημοσιεύθηκε κυριολεκτικά πριν από λίγες ώρες. Δεν γνωρίζω καν αν αυτά που αναφέρετε είναι αληθινά ή όχι», τόνισε.

Μάλιστα, κατηγόρησε τους δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες των πηγών τους ως αδιαμφισβήτητα γεγονότα.

«Για κάποιον λόγο κυκλοφορείτε πιστεύοντας ότι επειδή μια πηγή σάς είπε κάτι και εσείς το δημοσιεύσατε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο. Τουλάχιστον όχι για μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να επανέλθουν στις καταγγελίες.

«Παιδιά, δεν πρόκειται να παίξω αυτό το παιχνίδι μαζί σας», απάντησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, διακόπτοντας τις ερωτήσεις.

«Εσείς γράφετε μια ιστορία και μετά οι αρχισυντάκτες σας λένε να εξασφαλίσετε ένα σχόλιο από εμάς για κάτι που δεν έχουμε δει. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται να είστε η μοναδική πηγή πληροφόρησής μας στον κόσμο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα εξετάζει τις υποθέσεις με τις δικές της διαδικασίες και όχι υπό την πίεση του εκάστοτε δημοσιεύματος.

«Ασχολούμαστε με σοβαρές υποθέσεις και θα τις χειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχουμε», κατέληξε.

{https://www.facebook.com/reel/4693474467644766}

Βανς για Κίμπερλι στο CBS: «Δεν μου αρέσει να πουλάει κανείς πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους»

Την αντίθεσή του στην παροχή πρόσβασης σε κυβερνητικούς αξιωματούχους έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων εξέφρασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CBS σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς αντιδρά στην περίπτωση Αμερικανού πρέσβη που φέρεται να ζήτησε την εξόφληση χρέους με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Προφανώς δεν μου αρέσει αυτό», απάντησε ο Βανς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι σε τέτοιες υποθέσεις οι λεπτομέρειες και το συνολικό πλαίσιο έχουν καθοριστική σημασία και δεν πρέπει να διατυπώνονται κρίσεις σε αφηρημένο επίπεδο.

«Φυσικά, δεν μου αρέσει να πουλάει κανείς πρόσβαση σε άλλον κυβερνητικό αξιωματούχο, σίγουρα σε ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο», υπογράμμισε.

Παράλληλα, απέφυγε να επιβεβαιώσει την καταγγελία, σημειώνοντας: «Υποθέτω ότι μιλάς για μια συγκεκριμένη περίπτωση και δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ανταποκρίνεται στον τρόπο που την περιγράφεις. Χωρίς να θέλω να σε προσβάλω, το πλαίσιο έχει πραγματικά σημασία».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατέληξε τονίζοντας ότι επιθυμεί να γνωρίζει ολόκληρη την ιστορία πριν εκφέρει οριστική γνώμη: «Ένα καλό μάθημα για έναν πολιτικό είναι να μη μιλά ποτέ για κάτι χωρίς να γνωρίζει όλα τα γεγονότα».

Έρευνα των Δημοκρατικών για καταγγελίες οικονομικών συναλλαγών με αντάλλαγμα πολιτικές εξυπηρετήσεις

Στο επίκεντρο έρευνας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από καταγγελίες ότι φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την επιστολή που παρουσίασε το Dnews.gr οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από την Γκίλφοϊλ να παραδώσει οικονομικά στοιχεία και επικοινωνίες της με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Το αίτημα διατυπώθηκε με επιστολή του Δημοκρατικού βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία, μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις οικονομικές συναλλαγές της Αμερικανίδας πρέσβεως με τον επιχειρηματία και δωρητή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντίτερς.

Στην επιστολή αναφέρθηκε ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για ενδεχόμενη διαφθορά, αλλά και κινδύνους εθνικής ασφάλειας, καθώς αξιωματούχοι που εμπλέκονται σε αδιαφανείς οικονομικές συναλλαγές θα μπορούσαν να καταστούν ευάλωτοι σε πιέσεις.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την Αμερικανίδα πρέσβη να παραδώσει έως τις 22 Οκτωβρίου οικονομικά αρχεία, στοιχεία πληρωμών, δώρα, περιουσιακά δεδομένα και επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται περιλαμβάνονται ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και ο πρώην επικεφαλής της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας Μπίλι Λονγκ.

Από την πλευρά της, η νομική εκπροσώπηση της Γκίλφοϊλ αμφισβητεί τη γνησιότητα των επίμαχων μηνυμάτων, υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές αφορούσαν εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις πριν από την υποψηφιότητά της για την πρεσβεία.

Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της διερεύνησης, χωρίς οι καταγγελίες να έχουν αποδειχθεί ή να έχει διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά.

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ: «Είναι κρίμα. Ήταν πάντα ευγενική»

Με μια λακωνική δήλωση, στην οποία ξεχώρισαν το «Too bad» («Είναι κρίμα») και η αναφορά του στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε παρελθοντικό χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις καταγγελίες σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα.

«Λυπάμαι γι’ αυτό. Είναι κρίμα. Δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα κάποια πράγματα σχετικά με αυτό, δεν γνωρίζω πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική». Αυτή ήταν η πλήρης απάντηση του Αμερικανού προέδρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

{https://www.youtube.com/watch?v=xPRiR3jpf5w}

Wall Street Journal: Τα ιδιωτικά τζετ, η πολυτελής διαμονή στο Παρίσι και το παρασκήνιο στο Νταβός

Νέες αποκαλύψεις για την Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έφερε στη συνέχεια η Wall Street Journal, δημοσιεύοντας στοιχεία από ηχογραφημένη συνομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να μιλούσε με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο για τις σχέσεις της με ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες, με την εφημερίδα να περιγράφει ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και στενές προσωπικές επαφές της Αμερικανίδας διπλωμάτη με επιχειρηματίες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη WSJ, ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ συζητούν ήδη το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ ο γενικός επιθεωρητής του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών φέρεται να διερευνά εάν η πρέσβειρα αποδέχθηκε δώρα ή άλλες παροχές από ιδιώτες επιχειρηματίες.

AP: «Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Κίμπερλι»

Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της, μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, το οποίο επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν προκαλέσει έντονη οργή τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών διαβουλεύσεων, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα διπλωμάτη.

Κατά την ίδια πηγή, οι αποφάσεις για το μέλλον της Γκίλφοϊλ αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδας, μετά την αργία της Δευτέρας για την Ημέρα του Κολόμβου στις ΗΠΑ.

CNN: «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων για ανάρμοστη συμπεριφορά, δήλωσε χθες, Κυριακή, πρόσωπο που έχει γνώση της υπόθεσης, σύμφωνα με το CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία για τέσσερα χρόνια ήταν αρραβωνιασμένη με τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, φέρεται να αποδέχθηκε πολυτελή δώρα κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβειρας και να ζήτησε χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβασης σε κυβερνητικά στελέχη, πριν από την επικύρωση του διορισμού της.

Η απάντηση της Κίμπερλι για τις καταγγελίες περί διαφθοράς: «Μου οφείλει 150.000 δολάρια ο Έρικ Ντίτερς»

Στις καταγγελίες που έχει διατυπώσει σε βάρος της ο Έρικ Ντίτερς απάντησε η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης των δικηγόρων της, Τζέσι Μπίναλ και Ντέιβιντ Σβαρτς.

Στην ανακοίνωση, οι νομικοί εκπρόσωποι της Αμερικανίδας πρέσβειρας απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την αντιπαράθεση βρίσκεται μια οικονομική διαφορά, καθώς ο Ντίτερς φέρεται να οφείλει στην Γκίλφοϊλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε το 2024 και στις αρχές του 2025, πολύ πριν από τον διορισμό της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο Ντίτερς επιχείρησε να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως υπόθεση διαφθοράς, προχωρώντας σε δημόσιες επιθέσεις όχι μόνο εναντίον της Γκίλφοϊλ, αλλά και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησής του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Έρικ Ντίτερς είχε προσλάβει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, τις οποίες διοργάνωνε στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του ενόψει των πολιτικών του φιλοδοξιών για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας και για το Κογκρέσο.

Στις 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της, υπέγραψε γραπτή συμφωνία με εταιρεία που είχε αναλάβει τις κρατήσεις και την είσπραξη των αμοιβών της Γκίλφοϊλ. Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή 200.000 δολαρίων έως τις 31 Μαΐου 2024.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζεται, συμφωνήθηκαν επιπλέον εμφανίσεις και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδοτήσεων, τις οποίες η Γκίλφοϊλ παρείχε.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς δεν τήρησε τις οικονομικές του υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας αποσπασματικές πληρωμές επί σειρά μηνών και επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες για την καθυστέρηση.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε γραπτά μηνύματά του, στα οποία φέρεται να απέδιδε την αδυναμία πληρωμής στον επιχειρηματικό του συνεργάτη και στους δικηγόρους του, ενώ σε ένα από αυτά περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο χωρίς ρευστότητα».

Κατά τους δικηγόρους της Γκίλφοϊλ, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που του δόθηκαν, περίπου 150.000 δολάρια παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξόφλητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόρριψη των ισχυρισμών περί ανταλλάγματος ή αθέμιτης συναλλαγής.

Σύμφωνα με την πλευρά της Γκίλφοϊλ, ο Ντίτερς επιχειρεί να παρουσιάσει ως «quid pro quo», δηλαδή ως συναλλαγή με αντάλλαγμα, την προσπάθειά της να εισπράξει χρήματα που της οφείλονταν για υπηρεσίες που είχαν ήδη παρασχεθεί.

«Το να ζητά ένας επαγγελματίας από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι δικηγόροι σημειώνουν ότι η Γκίλφοϊλ επιδίωξε να διευθετήσει τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις της κατά την προετοιμασία της για την αποχώρησή της από τον ιδιωτικό τομέα και την ανάληψη δημόσιων καθηκόντων.

Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται και αναφορά σε ισχυρισμούς του ίδιου του Ντίτερς σχετικά με πρόταση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων προς την Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι της είχε προτείνει το συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση και προβολή ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης που αφορούσε ιατρική αμέλεια, καθώς και να φέρει την υπόθεση στην προσοχή αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε την πρόταση, όπως υποστηρίζουν οι νομικοί εκπρόσωποί της.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι ο Ντίτερς έχει παραδεχθεί πως δεν εξόφλησε το υπόλοιπο της οφειλής και ότι δεν έλαβε από την Γκίλφοϊλ τις υπηρεσίες που επιδίωκε σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα δημοσιεύματα που αφορούν τις μετακινήσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν τις σχετικές αναφορές παραπλανητικές, υποστηρίζοντας ότι η Γκίλφοϊλ είχε προηγουμένως ζητήσει και λάβει οδηγίες από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, τις οποίες και ακολούθησε.

Όπως τονίζουν, η πρέσβειρα συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις μετακινήσεις, καθώς και με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποβολής σχετικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμόρφωσή της με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πρεσβεία.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Αμερικανίδας πρέσβειρας συνδέουν την υπεράσπισή της και με το έργο που έχει αναλάβει στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζουν ότι στις 4 Νοεμβρίου 2025 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Όπως σημειώνουν, βασικές προτεραιότητες της θητείας της αποτελούν η ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, η προώθηση των συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη και η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Αθήνας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), τον οποίο η αμερικανική πλευρά αντιμετωπίζει ως σημαντικό άξονα για την ενίσχυση της ενεργειακής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με σαφή προειδοποίηση για πιθανές νομικές ενέργειες κατά του Έρικ Ντίτερς.

«Η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διάκριση», ανέφεραν οι δικηγόροι της.

Παράλληλα, γνωστοποιούν ότι εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής, καθώς και το ενδεχόμενο άσκησης πρόσθετων νομικών αξιώσεων.

Τραμπ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της»

Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τις αποκαλύψεις της WSJ. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν χθες, Δευτέρα (12/10), στον Λευκό Οίκο, στον απόηχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Συγκεκριμένα, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως «Σκέφτεστε να απολύσετε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;», ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε:

«Λοιπόν, το εξετάζουμε, ναι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» («Well, we’re looking at it, yeah. We’re not happy»).

Η συγκεκριμένη δήλωση αφήνει να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο αντικατάστασης της Αμερικανίδας πρέσβειρας βρίσκεται υπό εξέταση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά από διαδοχικά επικριτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία εγείρουν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ τόσο πριν από τον διορισμό της όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα.

{https://x.com/Acyn/status/2109751592379679025}