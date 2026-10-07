Η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα με την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Την ημέρα που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προσγειώθηκε στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δημοσιοποίησε ανακοίνωση με την οποία ζητεί απαντήσεις από τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τη συμπεριφορά της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η ανακοίνωση της Σαχίν αφορά επιστολή που είχε αποστείλει την προηγούμενη εβδομάδα στον Ρούμπιο, καλώντας τον να εξετάσει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Γκίλφοϊλ ενδέχεται να προώθησε με αθέμιτο τρόπο τα συμφέροντα ξένης εταιρείας και να παρείχε πρόσβαση σε εγγεγραμμένο λομπίστα σε επίσημες συναντήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα με την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Τι αναφέρει στην επιστολή

Στην επιστολή της, η Τζιν Σαχίν αναφέρει ότι η αξιοποίηση μιας κυβερνητικής θέσης για την προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό. Ζητεί, ως εκ τούτου, άμεση εξέταση των ενεργειών της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και διευκρινίσεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων.

«Τους τελευταίους μήνες έχουν περιέλθει σε γνώση μου ανησυχίες σχετικά με ακατάλληλη χρήση της επίσημης θέσης από τη σημερινή πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», αναφέρει η γερουσιαστής, προσθέτοντας ότι οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για προώθηση συμφερόντων ξένης εταιρείας και για παροχή εκτεταμένης πρόσβασης σε εγγεγραμμένο λομπίστα σε επίσημες κυβερνητικές συναντήσεις.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Χρήστο Μαραφάτσο, τον οποίο η επιστολή περιγράφει ως ιδιώτη και εγγεγραμμένο λομπίστα για σειρά ελληνικών εταιρειών. Σύμφωνα με τη Σαχίν, πληροφορίες που έχουν φθάσει στην Επιτροπή, αλλά και δημοσιεύματα, αναφέρουν ότι ο Μαραφάτσος έχει επανειλημμένα συνοδεύσει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε επίσημες κυβερνητικές συναντήσεις.

Η γερουσιαστής ζητεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διευκρινίσει εάν ο Χρήστος Μαραφάτσος διαθέτει οποιονδήποτε επίσημο ρόλο στην αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, εάν έχει λάβει άδεια να συμμετέχει σε συναντήσεις με ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους και εάν έχουν εξεταστεί ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με τις οικονομικές του δραστηριότητες.

Αιχμές

Στην ίδια επιστολή η Σαχίν διατυπώνει και ευρύτερες αιχμές σχετικά με ενδεχόμενη ανάμειξη Αμερικανών πρέσβεων στην εσωτερική πολιτική συμμαχικών χωρών.

Επικαλούμενη σχετικές αναφορές, υποστηρίζει ότι σε δείπνο στις 18 Μαρτίου 2026 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στην επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης και φέρεται να είπε στον υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ».

Όπως επισημαίνει, οι Αμερικανοί διπλωμάτες οφείλουν να εκπροσωπούν «τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα συγκεκριμένων εταιρειών ή των αμειβόμενων λομπιστών τους».