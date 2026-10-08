Εξαπέλυσε αιχμές κατά των δημοσιογράφων.

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος αντέδρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις της Wall Street Journal που αφορούν την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αρνήθηκε να τοποθετηθεί επί των δημοσιευμάτων, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά των δημοσιογράφων.

«Ξέρω πολύ καλά πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι»

«Ακούστε να σας πω κάτι. Ξέρω πολύ καλά πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση των ΗΠΑ να καλείται να απαντά άμεσα σε κάθε δημοσίευμα που βασίζεται σε πληροφορίες πηγών, χωρίς προηγουμένως να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το περιεχόμενο και την αξιοπιστία τους.

«Κάποιος δίνει πληροφορίες σε μια εφημερίδα ή σε ένα μέσο ενημέρωσης. Το μέσο τις δημοσιεύει και αμέσως στρέφεστε σε εμένα ζητώντας να απαντήσω στο ρεπορτάζ σας. Δεν λειτουργεί έτσι αυτή η διαδικασία», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.

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«Δεν πρόκειται να σχολιάσω μια ιστορία που δημοσιεύθηκε κυριολεκτικά πριν από λίγες ώρες. Δεν γνωρίζω καν αν αυτά που αναφέρετε είναι αληθινά ή όχι», τόνισε.

«Δεν είναι το Ευαγγέλιο»

Μάλιστα, κατηγόρησε τους δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες των πηγών τους ως αδιαμφισβήτητα γεγονότα.

«Για κάποιον λόγο κυκλοφορείτε πιστεύοντας ότι επειδή μια πηγή σάς είπε κάτι και εσείς το δημοσιεύσατε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο. Τουλάχιστον όχι για μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέμεινε ότι σοβαρά ζητήματα που αφορούν την αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μέσα από αιφνιδιαστικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων στο εξωτερικό.

«Δεν χειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις σε μια συνέντευξη Τύπου στην πίστα ενός αεροδρομίου, σε μια ξένη χώρα, επειδή εσείς ή κάποιος άλλος δημοσιεύσατε μια ιστορία που σας έδωσε κάποια πηγή», σημείωσε.

Ο Ρούμπιο περιέγραψε, μάλιστα, έναν μηχανισμό πίεσης που, όπως υποστήριξε, ενεργοποιείται μετά τη δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών.

«Μέσα σε λίγες ώρες, κάποιο μέλος του Κογκρέσου θα στείλει μια επιστολή απαιτώντας απαντήσεις σε ερωτήσεις για κάτι που δεν έχουμε καν δει προηγουμένως», ανέφερε.

«Δεν πρόκειται να παίξω αυτό το παιχνίδι μαζί σας»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να επανέλθουν στις καταγγελίες.

«Παιδιά, δεν πρόκειται να παίξω αυτό το παιχνίδι μαζί σας», απάντησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, διακόπτοντας τις ερωτήσεις.

«Εσείς γράφετε μια ιστορία και μετά οι αρχισυντάκτες σας λένε να εξασφαλίσετε ένα σχόλιο από εμάς για κάτι που δεν έχουμε δει. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται να είστε η μοναδική πηγή πληροφόρησής μας στον κόσμο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα εξετάζει τις υποθέσεις με τις δικές της διαδικασίες και όχι υπό την πίεση του εκάστοτε δημοσιεύματος.

«Ασχολούμαστε με σοβαρές υποθέσεις και θα τις χειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχουμε», κατέληξε.