Μαζί με τον Βανς, ο Ρούμπιο θεωρείται από τους βασικούς διεκδικητές της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, τον επόμενο μήνα.

Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν στην Κοινή Δήλωσή τους Ελλάδα και ΗΠΑ, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφερε μαζί του προτάσεις για την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπροστασίας στα 82 F-16 Viper, την αναβάθμιση των 38 παλαιότερων F-16 Block 50 και τον οπλισμό των F-35 που πρόκειται να προμηθευτούν οι Ενοπλες Δυνάμεις τα επόμενα χρόνια.

«Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών» αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε σταθερός στη διαχρονική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών για ίσες αποστάσεις στις ελληνοτουρκικές διαφορές, απαντώντας στην ερώτηση αν μπορεί η Ελλάδα να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ σε μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ ή Ελλάδας – Αιγύπτου. Απέφυγε πάντως τόσο να κατονομάσει την Αγκυρα όσο και να εισέλθει στην ουσία των τουρκικών απαιτήσεων γύρω από τα συγκεκριμένα έργα.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά σήμερα, χαρακτηρίζει «αδιανόητο» το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και μιλάει για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης GSI.

Για τον Κάθετο Διάδρομο και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI ανέφερε πως: «Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύσεις. Οπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου πριν από λίγο, ορισμένα από αυτά τα ζητήματα προφανώς δεν επιλύονται καλύτερα διά των μέσων ενημέρωσης. Είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες».

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Μανιφέστο MAGA, σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ για όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα

Προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα MAGA. Επιχείρησε να συνδέσει τις αρχαίες αξίες με το «Πρώτα η Αμερική». Σαν προεκλογική ομιλία υποψήφιου προέδρου, με αμφιλεγόμενα σημεία σε ό,τι αφορά την ιστορική ακρίβειά τους. Έτσι «διαβάζουν» τα διεθνή ΜΜΕ τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις χώρες της Δύσης να υιοθετήσουν τις αρχαιοελληνικές αξίες «του ηρωισμού, της τιμής και του καθήκοντος», συνδέοντας αυτά τα ιδανικά με την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική», σχολιάζει το Reuters.

«Στις ημέρες μας, έχει γίνει της μόδας να πιστεύει κανείς ότι ανοιχτόμυαλη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεται προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα έναντι του ίδιου του λαού της χώρας», επεσήμανε στην ομιλία ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες «γνώριζαν πως δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό ή εγωιστικό στην αφοσίωση στο έθνος».

Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Ελλάδα ως ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης, αλλά εκφώνησε μια ομιλία που ταιριάζει περισσότερο σε έναν πολιτικό ο οποίος επιδιώκει να κληρονομήσει το κίνημα MAGA, σχολιάζει η Washington Post.

Με τη «σαρωτική» ομιλία του για τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, επιχείρησε να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ στην ευρύτερη δυτική παράδοση της εθνικής φιλοδοξίας και αναγέννησης, συνεχίζει η εφημερίδα. Η ομιλία αποτέλεσε μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας, με τέσσερις κάμερες, ανάμεσά τους μία σε γερανό, για κινηματογραφικά πλάνα του υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα, σημειώνει η Washington Post.

Πρόκειται για μια ομιλία που έγινε τη στιγμή που ο Τζ. Ντ. Βανς αρχίζει να διαμορφώνει το πλαίσιο της αναμενόμενης υποψηφιότητάς του για την προεδρία το 2028 και ενώ ο Ρούμπιο απορρίπτει κάθε ερώτηση για τις μελλοντικές πολιτικές φιλοδοξίες του.

Η «δραματική» ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό φάνηκε να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές φιλοδοξίες του, πέρα από τη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επισημαίνει και το Associated Press.

Το ύφος και το περιεχόμενο των δηλώσεων του Ρούμπιο, το συμβολικό σκηνικό και η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μισθώσει τοπικό τηλεοπτικό συνεργείο για την κάλυψη της ομιλίας από διάφορες γωνίες λήψης- μεταξύ άλλων και με γερανό- «παρέπεμπαν περισσότερο σε προεκλογική ομιλία υποψήφιου για την προεδρία, παρά σε δημόσια τοποθέτηση στο πλαίσιο διπλωματικής επίσκεψης», σχολιάζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Εξάλλου, ο πρώην γερουσιαστής- που είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τον Λευκό Οίκο το 2016- μίλησε για την ιστορία του δυτικού πολιτισμού κάνοντας αναφορά στη μετανάστευση της δικής του οικογένειας, εκφράζοντας κάποια στιγμή τον θαυμασμό του για το πώς ένας γιος Κουβανών μεταναστών μπόρεσε να γίνει υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Μαζί με τον Βανς, ο Ρούμπιο θεωρείται από τους βασικούς διεκδικητές της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, τον επόμενο μήνα.