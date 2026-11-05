Οι νέες προβλέψεις της Κομισιόν για τη γήρανση του πληθυσμού δείχνουν μια χώρα που συρρικνώνεται σταθερά για πάνω από πέντε δεκαετίες, με λιγότερους εργαζόμενους και πιέσεις στην ανάπτυξη.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί από 10,4 εκατ. κατοίκους το 2025 σε 7,6 εκατ. το 2080, δηλαδή κατά 2,7 εκατ. ή περίπου το ένα τέταρτο. Αυτό προκύπτει από την έκθεση «2027 Ageing Report – Underlying Assumptions and Projection Methodologies» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Institutional Paper 347, Νοέμβριος 2026).

Το κείμενο παρουσιάζει τις δημογραφικές και μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες θα στηριχθούν οι μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις της πλήρους Έκθεσης Γήρανσης, που αναμένεται την άνοιξη του 2027. Οι δημογραφικές προβλέψεις βασίζονται στο σενάριο EUROPOP2025 της Eurostat.

Μια πτώση χωρίς διακοπή

Η μείωση δεν είναι απότομη, αλλά συνεχής. Σύμφωνα με τον πίνακα για την Ελλάδα, ο πληθυσμός πέφτει στα 10,2 εκατ. το 2030, στα 9,7 εκατ. το 2040, στα 9,2 εκατ. το 2050 και στα 8,6 εκατ. το 2060, για να φτάσει στα 8,0 εκατ. το 2070 και στα 7,6 εκατ. το 2080.

Ο λόγος είναι ότι η γεννητικότητα παραμένει χαμηλή. Ο δείκτης γονιμότητας εκτιμάται σε 1,20 παιδιά ανά γυναίκα το 2025 και ανεβαίνει σταδιακά μόνο στο 1,45 το 2080, πολύ κάτω από το 2,1 που χρειάζεται για να ανανεώνεται ένας πληθυσμός. Οι καθαρές μεταναστευτικές εισροές παραμένουν θετικές σε όλη την περίοδο, γύρω στις 13.000 έως 31.000 ετησίως μετά το 2030, αλλά δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τη φυσική μείωση.

Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότεροι ηλικιωμένοι

Η σύνθεση του πληθυσμού αλλάζει πιο έντονα από το μέγεθός του. Ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας (20-64 ετών) υποχωρεί από 6,0 εκατ. σε 3,8 εκατ. το 2080, και το μερίδιό του στο σύνολο πέφτει από 58% σε 50%. Αντίστροφα, οι άνω των 65 ανεβαίνουν από το 23,9% στο 34,6% του πληθυσμού, με κορύφωση 34,9% το 2050. Οι άνω των 80 διπλασιάζονται σχεδόν, από 7,2% σε 14,9%.

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Αυτό συμβαίνει παρά την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που στις γυναίκες φτάνει τα 90,1 έτη το 2080 (από 84,5) και στους άνδρες τα 86,4 (από 79,5). Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, δηλαδή οι άνω των 65 ως ποσοστό των 20-64, πηγαίνει από 41,3 σε 69,3.

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