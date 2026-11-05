Καθόλου εύκολη υπόθεση δεν είναι για την Ελλάδα και την Κύπρο η υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου για την θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορούν καθημερινά με πλούσια ύλη σε συνδρομητική μορφή -και που κάθε Τετάρτη αποστέλλει δωρεάν επιπλέον στους συνδρομητές του το «Έχεις Γράμμα από την Τουρκία» που επιμελούνται οι δημοσιογράφοι Ευάγγελος Αρεταίος και Μαρία Ζαχαράκη- ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ:
Η Άγκυρα επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη γεωπολιτική της σημασία, διεκδικώντας την κορυφή της διπλωματικής ιεραρχίας του ΟΗΕ. Η υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου αποτελεί δοκιμασία της ικανότητας του Ερντογάν να μετατρέψει τις προσωπικές του σχέσεις με Τραμπ και Πούτιν σε θεσμική επιρροή. Μόνο που η τουρκική φιλοδοξία συνοδεύεται από μια εγγενή αντίφαση: Η χώρα που διεκδικεί ρόλο ρυθμιστή των διεθνών ισορροπιών παραμένει σε αντιπαράθεση με γειτονικά κράτη για ζητήματα κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου.
Η τουρκική διπλωματία απέφυγε να ανοίξει πρόωρα τα χαρτιά της, αναμένοντας τους συσχετισμούς στη Λατινική Αμερική. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν συγκέντρωσε 11 θετικές και τέσσερις αρνητικές ψήφους, δημιουργώντας ένα παράθυρο ευκαιρίας. Στις 30 Οκτωβρίου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Αχμέτ Γιλντίζ, υπέβαλε επισήμως την υποψηφιότητα Σινιρλίογλου με συνοδευτική επιστολή του Ερντογάν.
Η τουρκική στρατηγική στηρίζεται στην πρόσβαση του Ερντογάν σε Τραμπ και Πούτιν, ώστε ο Σινιρλίογλου να παρουσιαστεί ως γέφυρα Ουάσιγκτον-Μόσχας.
Κύπρος: Το «Türkiye Today» αναγνωρίζει ότι οι διαφορές με Ελλάδα και Κύπρο, όπως και η αντιπαράθεση με το Ισραήλ, αναμένεται να περάσουν από κόσκινο την ουδετερότητά του. Ο πρώην Τούρκος πρέσβης Σελίμ Κιουνεράλπ αμφισβητεί κατά πόσον Τούρκος αξιωματούχος μπορεί να μεσολαβεί στο Κυπριακό ή στο Αιγαίο, συνδέοντας τις επιφυλάξεις του με την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο και τη μη προσχώρηση της Άγκυρας στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Γαλλία: Το «Yetkin Report» επισημαίνει ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τη στάση της Γαλλίας, λόγω της προσέγγισής της με Ελλάδα και Ισραήλ και του δικαιώματος βέτο που διαθέτει, ως ένα από 5 μόνιμα μέλη του ΟΗΕ.
Αντίπαλος από Εμιράτα και το μήνυμα Αζερμπαϊτζάν: Η υποψηφιότητα της Λάνα Νουσεϊμπιέχ από τα Εμιράτα προσθέτει έναν διαφορετικό γεωπολιτικό γρίφο. Η μη φιλική στάση του «αδελφού» της Τουρκίας, Αζερμπαϊτζάν, αποκτά συμβολική σημασία λόγω των εντάσεων με την Άγκυρα.
Το προηγούμενο του ΟΑΣΕ: Η εκλογή του Σινιρλίογλου στον ΟΑΣΕ, με ελληνική συναίνεση, δείχνει ότι οι διπλωματικές αντιθέσεις δεν αποκλείουν έναν συμβιβασμό.
Το στοίχημα του Ερντογάν, όμως, παραμένει διπλό: να αποδείξει ότι η Τουρκία μπορεί να γεφυρώνει διεθνείς αντιθέσεις και να υπερβεί τις επιφυλάξεις που προκαλούν οι δικές της περιφερειακές πολιτικές.