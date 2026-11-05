Το στοίχημα του Ερντογάν παραμένει διπλό: να αποδείξει ότι η Τουρκία μπορεί να γεφυρώνει διεθνείς αντιθέσεις και να υπερβεί τις επιφυλάξεις που προκαλούν οι δικές της περιφερειακές πολιτικές- Τι γράφει το K-Report.

Καθόλου εύκολη υπόθεση δεν είναι για την Ελλάδα και την Κύπρο η υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου για την θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορούν καθημερινά με πλούσια ύλη σε συνδρομητική μορφή -και που κάθε Τετάρτη αποστέλλει δωρεάν επιπλέον στους συνδρομητές του το «Έχεις Γράμμα από την Τουρκία» που επιμελούνται οι δημοσιογράφοι Ευάγγελος Αρεταίος και Μαρία Ζαχαράκη- ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ:

Η Άγκυρα επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη γεωπολιτική της σημασία, διεκδικώντας την κορυφή της διπλωματικής ιεραρχίας του ΟΗΕ. Η υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου αποτελεί δοκιμασία της ικανότητας του Ερντογάν να μετατρέψει τις προσωπικές του σχέσεις με Τραμπ και Πούτιν σε θεσμική επιρροή. Μόνο που η τουρκική φιλοδοξία συνοδεύεται από μια εγγενή αντίφαση: Η χώρα που διεκδικεί ρόλο ρυθμιστή των διεθνών ισορροπιών παραμένει σε αντιπαράθεση με γειτονικά κράτη για ζητήματα κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου.

Η τουρκική διπλωματία απέφυγε να ανοίξει πρόωρα τα χαρτιά της, αναμένοντας τους συσχετισμούς στη Λατινική Αμερική. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν συγκέντρωσε 11 θετικές και τέσσερις αρνητικές ψήφους, δημιουργώντας ένα παράθυρο ευκαιρίας. Στις 30 Οκτωβρίου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Αχμέτ Γιλντίζ, υπέβαλε επισήμως την υποψηφιότητα Σινιρλίογλου με συνοδευτική επιστολή του Ερντογάν.

Η τουρκική στρατηγική στηρίζεται στην πρόσβαση του Ερντογάν σε Τραμπ και Πούτιν, ώστε ο Σινιρλίογλου να παρουσιαστεί ως γέφυρα Ουάσιγκτον-Μόσχας.

Κύπρος: Το «Türkiye Today» αναγνωρίζει ότι οι διαφορές με Ελλάδα και Κύπρο, όπως και η αντιπαράθεση με το Ισραήλ, αναμένεται να περάσουν από κόσκινο την ουδετερότητά του. Ο πρώην Τούρκος πρέσβης Σελίμ Κιουνεράλπ αμφισβητεί κατά πόσον Τούρκος αξιωματούχος μπορεί να μεσολαβεί στο Κυπριακό ή στο Αιγαίο, συνδέοντας τις επιφυλάξεις του με την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο και τη μη προσχώρηση της Άγκυρας στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γαλλία: Το «Yetkin Report» επισημαίνει ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τη στάση της Γαλλίας, λόγω της προσέγγισής της με Ελλάδα και Ισραήλ και του δικαιώματος βέτο που διαθέτει, ως ένα από 5 μόνιμα μέλη του ΟΗΕ.

Αντίπαλος από Εμιράτα και το μήνυμα Αζερμπαϊτζάν: Η υποψηφιότητα της Λάνα Νουσεϊμπιέχ από τα Εμιράτα προσθέτει έναν διαφορετικό γεωπολιτικό γρίφο. Η μη φιλική στάση του «αδελφού» της Τουρκίας, Αζερμπαϊτζάν, αποκτά συμβολική σημασία λόγω των εντάσεων με την Άγκυρα.

Το προηγούμενο του ΟΑΣΕ: Η εκλογή του Σινιρλίογλου στον ΟΑΣΕ, με ελληνική συναίνεση, δείχνει ότι οι διπλωματικές αντιθέσεις δεν αποκλείουν έναν συμβιβασμό.

Το στοίχημα του Ερντογάν, όμως, παραμένει διπλό: να αποδείξει ότι η Τουρκία μπορεί να γεφυρώνει διεθνείς αντιθέσεις και να υπερβεί τις επιφυλάξεις που προκαλούν οι δικές της περιφερειακές πολιτικές.