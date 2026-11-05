Η συγκεκριμένη εμπορική διοργάνωση ακολουθεί τη Black Friday και τη Cyber Monday.

Σημαντική ευκαιρία για οικονομικότερα ταξίδια θα έχουν οι καταναλωτές την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026, τη λεγόμενη Travel Tuesday, την ημέρα που έχει χαρακτηριστεί ως η Black Friday του ταξιδιωτικού κλάδου.

Αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές αλυσίδες και ταξιδιωτικά γραφεία ετοιμάζουν ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να οργανώσουν τις διακοπές τους για το 2027 με χαμηλότερο κόστος.

Η συγκεκριμένη εμπορική διοργάνωση ακολουθεί τη Black Friday και τη Cyber Monday, μεταφέροντας το ενδιαφέρον από τις αγορές προϊόντων στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι εκπτώσεις μπορεί να αφορούν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα, αλλά και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Η Travel Tuesday αποτελεί πλέον μια ξεχωριστή ευκαιρία για όσους αναζητούν οικονομικές επιλογές διακοπών, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι κάθε προσφορά που εμφανίζεται εκείνη την ημέρα είναι απαραίτητα και η συμφερότερη.

Πώς ξεκίνησε η Travel Tuesday

Η Travel Tuesday έκανε την εμφάνισή της το 2017, με πρωτοβουλία της ταξιδιωτικής εταιρείας Hopper. Η ιδέα προέκυψε έπειτα από την ανάλυση ιστορικών δεδομένων για τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, μέσα από την οποία διαπιστώθηκε ότι οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις προχωρούσαν σε μειώσεις τιμών την Τρίτη που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

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Εκείνη την περίοδο, οι περισσότεροι ταξιδιώτες είχαν ήδη οργανώσει τις μετακινήσεις τους για τις γιορτές, ενώ δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη τον προγραμματισμό των διακοπών της επόμενης χρονιάς.

Η Χέιλι Μπεργκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Hopper, εξήγησε στη Yahoo Travel ότι οι επιχειρήσεις του τουρισμού προσπαθούσαν ήδη να προσελκύσουν πελάτες με χαμηλότερες τιμές, επιδιώκοντας να αυξήσουν τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία και αεροπορικές θέσεις. Η εταιρεία έδωσε στη συγκεκριμένη ημέρα την ονομασία «Travel Deal Tuesday», επιδιώκοντας να ενημερώσει το κοινό για τις διαθέσιμες ευκαιρίες.

Τι προσφορές μπορούν να βρουν οι ταξιδιώτες

Σήμερα, στη διοργάνωση συμμετέχουν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού κλάδου, οι οποίες προσθέτουν ειδικές εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες στις ήδη διαθέσιμες τιμές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μειωμένες τιμές για αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, κρουαζιέρες και οργανωμένα πακέτα διακοπών. Παράλληλα, υπάρχουν προσφορές και για όσους επιθυμούν να προγραμματίσουν ένα ταξίδι την τελευταία στιγμή, ακόμη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την Μπεργκ, αρκετοί ταξιδιώτες καταφέρνουν να εξασφαλίσουν οικονομικότερες επιλογές για τις γιορτές, κυρίως όταν είναι διατεθειμένοι να προσαρμόσουν τον προορισμό τους στις διαθέσιμες τιμές.

Για την αναζήτηση των προσφορών, οι καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται απευθείας τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά και να εγγράφονται στα ενημερωτικά δελτία τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα ειδοποιήσεις για τις εκπτώσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν πριν από την κράτηση

Παρά τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν είναι βέβαιο πως οι καλύτερες τιμές θα εμφανιστούν αποκλειστικά την ημέρα της Travel Tuesday. Για τον λόγο αυτό, συστήνουν στους ταξιδιώτες να ξεκινήσουν την έρευνα αρκετά νωρίτερα, παρακολουθώντας τις διακυμάνσεις των τιμών στους προορισμούς που τους ενδιαφέρουν.

Η Χέιλι Μπεργκ συμβουλεύει τους καταναλωτές να καταγράφουν από πριν τις τιμές των ταξιδιών που εξετάζουν, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν εάν οι προσφορές της 1ης Δεκεμβρίου αποτελούν πραγματική ευκαιρία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Σάλι Φρεντς, ειδικός ταξιδιών του NerdWallet και συμπαρουσιάστρια του podcast Smart Travel, επισημαίνει ότι η αναμονή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια μιας καλής επιλογής. Όπως εξηγεί, οι διαθέσιμες θέσεις στις πτήσεις είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να αυξηθούν άμεσα, σε αντίθεση με τα αποθέματα προϊόντων ενός καταστήματος.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των όρων κάθε προσφοράς. Μια έκπτωση, για παράδειγμα, της τάξης του 30% σε ένα ξενοδοχείο μπορεί να ισχύει μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες και να μην περιλαμβάνει φόρους ή πρόσθετες χρεώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις πολιτικές ακύρωσης. Πριν από οποιαδήποτε κράτηση, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να γνωρίζουν εάν έχουν τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή εάν προβλέπεται η χορήγηση ταξιδιωτικής πίστωσης σε περίπτωση αλλαγής των σχεδίων τους.

Γιατί δεν πρέπει να περιμένετε μέχρι την 1η Δεκεμβρίου

Η Travel Tuesday δεν είναι απαραίτητα η μοναδική ευκαιρία για οικονομικές κρατήσεις. Όπως επισημαίνει ο Ντέρεκ Καν, ειδικός στις αεροπορικές πτήσεις της εφαρμογής Going, αρκετές ταξιδιωτικές επιχειρήσεις ξεκινούν τις προωθητικές ενέργειές τους ήδη από τη Black Friday και τη Cyber Monday.

Επομένως, οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις προσφορές που αναμένεται να ανακοινωθούν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά να συγκρίνουν τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι να εξετάζεται το τελικό κόστος και όχι μόνο το ποσοστό της έκπτωσης που διαφημίζει κάθε εταιρεία. Μια πτήση που παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα οικονομική μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο από μια άλλη επιλογή, όταν συνυπολογιστούν οι πρόσθετες χρεώσεις.

Ενδεικτικά, η Sandals Resorts έχει ήδη ανακοινώσει προσφορά Black Friday, η οποία ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει πιστώσεις 750 δολαρίων για αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 65% σε επιλεγμένες διαμονές.

Οι εκπτώσεις σε πόντους και μίλια

Μια ακόμη δυνατότητα εξοικονόμησης αφορά τους ταξιδιώτες που διαθέτουν πόντους επιβράβευσης ή αεροπορικά μίλια. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων διοργανώσεων Travel Tuesday, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προσέφεραν εισιτήρια με μικρότερο αριθμό απαιτούμενων πόντων ή μιλίων.

Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να υπολογίζουν εάν η εξαργύρωση συμφέρει πραγματικά, συγκρίνοντας την αξία των πόντων με την κανονική τιμή του εισιτηρίου και λαμβάνοντας υπόψη τους φόρους και τα πρόσθετα τέλη.

Εξειδικευμένες πλατφόρμες, όπως οι Point.Me και PointsYeah, μπορούν να βοηθήσουν στη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών για κρατήσεις με πόντους και μίλια.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μπόνους μεταφοράς πόντων από πιστωτικές κάρτες προς προγράμματα επιβράβευσης αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχειακών αλυσίδων. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι πόντοι μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες για οικονομικότερα ταξίδια.