Η «Γιορτή του Σινεμά» στις 29 Οκτωβρίου έσωσε το εισπρακτικό τετραήμερο 29/10 - 1/11, ανεβάζοντας τα συνολικά εισιτήρια στις αίθουσες σε 166.618.
Μόνο την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, δηλαδή την ημέρα που όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές σε όλα τα σινεμά της χώρας είχαν εισιτήριο 3 ευρώ, κόπηκαν 100.140 εισιτήρια. Η προσέλευση τις υπόλοιπες ημέρες είναι μια πικρή ιστορία...
Στην κορυφή της δεκάδας τερμάτισε το νέο animation «Coyote vs. Acme» με κάτι λιγότερο από 20.000 εισιτήρια, ενώ στο Top 10 φιγουράρουν άλλα δύο animation.
Ακολουθεί το «Clayface» στη δεύτερη θέση, υποχωρώντας μία θέση σε σύγκριση με την προγουμένη εβδομάδα. Η ταινία επιβίωσης «Στην Καρδιά του Κτήνους», τερμάτισε τέταρτη, μετά από αρκετές εβδομάδες σταθερής παρουσίας στην τρίτη θέση, ενώ πέμπτο ήρθε το νέο θρίλερ «Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο».
Η τρίτη ταινία από τις νέες πρεμιέρες της εβδομάδας που κατάφερε να βρει μια θέση στη δεκάδα, είναι το «Φτιαγμένος για Εκείνη», που βρέθηκε στην ένατη θέση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Οδύσσεια», μετά από δύο εβδομάδες, έκανε ξανά την εμφάνισή της στο Top 10 της εβδομάδας, τερματίζοντας στην έκτη θέση και φτάνοντας συνολικά το 1.071.401 εισιτήρια.
{https://youtu.be/H-43VeYGiPM?si=fJvHdE1WUxJtv74y}
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 29 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου 2026
- «Coyote vs. Acme», 139 αίθουσες, εισιτήρια 19.344 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 19.344
- «Clayface», 61 αίθουσες, εισιτήρια 16.148 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 32.877
- «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 72 αίθουσες, εισιτήρια 15.608 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 97.048
- «Στην Καρδιά του Κτήνους», 56 αίθουσες, εισιτήρια 12.189 (6η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 105.476
- «Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο», 51 αίθουσες, εισιτήρια 8.365 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 8.365
- «Οδύσσεια», 34 αίθουσες, εισιτήρια 7.440 (16η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 1.071.401
- «Minions & Τέρατα», 50 αίθουσες, εισιτήρια 7.302 (11η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 239.313
- «Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου», 48 αίθουσες, εισιτήρια 7.225 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 14.811
- «Φτιαγμένος για Εκείνη», 32 αίθουσες, εισιτήρια 6.881 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 6.881
- «Resident Evil», 33 αίθουσες, εισιτήρια 6.640 (7η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 93.908