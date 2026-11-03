Πόσα εισιτήρια έκοψε η Γιορτή του Σινεμά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και η ταινία που είδαν περισσότερο οι Έλληνες θεατές.

Η «Γιορτή του Σινεμά» στις 29 Οκτωβρίου έσωσε το εισπρακτικό τετραήμερο 29/10 - 1/11, ανεβάζοντας τα συνολικά εισιτήρια στις αίθουσες σε 166.618.



Μόνο την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, δηλαδή την ημέρα που όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές σε όλα τα σινεμά της χώρας είχαν εισιτήριο 3 ευρώ, κόπηκαν 100.140 εισιτήρια. Η προσέλευση τις υπόλοιπες ημέρες είναι μια πικρή ιστορία...

Στην κορυφή της δεκάδας τερμάτισε το νέο animation «Coyote vs. Acme» με κάτι λιγότερο από 20.000 εισιτήρια, ενώ στο Top 10 φιγουράρουν άλλα δύο animation.



Ακολουθεί το «Clayface» στη δεύτερη θέση, υποχωρώντας μία θέση σε σύγκριση με την προγουμένη εβδομάδα. Η ταινία επιβίωσης «Στην Καρδιά του Κτήνους», τερμάτισε τέταρτη, μετά από αρκετές εβδομάδες σταθερής παρουσίας στην τρίτη θέση, ενώ πέμπτο ήρθε το νέο θρίλερ «Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο».

Η τρίτη ταινία από τις νέες πρεμιέρες της εβδομάδας που κατάφερε να βρει μια θέση στη δεκάδα, είναι το «Φτιαγμένος για Εκείνη», που βρέθηκε στην ένατη θέση.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Οδύσσεια», μετά από δύο εβδομάδες, έκανε ξανά την εμφάνισή της στο Top 10 της εβδομάδας, τερματίζοντας στην έκτη θέση και φτάνοντας συνολικά το 1.071.401 εισιτήρια.

{https://youtu.be/H-43VeYGiPM?si=fJvHdE1WUxJtv74y}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 29 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου 2026