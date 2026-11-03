Ο ένας στους δύο ερωτηθέντες απάντησε πως δεν πρόσκειται σε κανένα κόμμα.

Το 92% των νέων ηλικίας από 16 έως 20 ετών στη Γαλλία θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες τις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε, από το Κέντρο Οικονομικής Έρευνας και Εφαρμογών της Γαλλίας (Cepremap) και την Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Μελετών του Παρισιού (HEC Paris), έπειτα από συνεντεύξεις με 1077 νέους αυτής της ηλικίας. Ως προς την πολιτική τους τοποθέτηση, ο ένας στους δύο ερωτηθέντες απάντησε πως δεν πρόσκειται σε κανένα κόμμα, έναντι 20% που δήλωσαν ότι τοποθετούνται στην ακροαριστερά, 13% που δήλωσαν ότι τοποθετούνται στην ακροδεξιά, 8,5% που δήλωσαν κεντροαριστεροί και επίσης 8,5% που δήλωσαν κεντροδεξιοί.

Όπως επισημαίνεται σε συνοδευτικό σημείωμα της μελέτης, οι διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων πραγματοποιήθηκαν - σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των ερωτηθέντων - λιγότερο για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων και περισσότερο λόγω της αβεβαιότητας των νέων για το μέλλον τους, όπως και της πεποίθησής τους ότι η δημοκρατία στη Γαλλία δυσλειτουργεί.

Οι 9 στους 10 ερωτηθέντες, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης, εκτιμούν ότι το μείζον πρόβλημα είναι ότι η οικονομική πίτα δεν μεγαλώνει. Την εκτίμηση αυτή συμμερίζονται και οι 8 στους 10 που δηλώνουν ότι ανήκουν στο χώρο της δεξιάς.

Η πλειονότητα αυτών που τοποθετούνται στην ακροαριστερά πιστεύουν εξάλλου ότι η αβεβαιότητα για το μέλλον και οι δυσλειτουργίες της δημοκρατίας οφείλονται κυρίως στις κοινωνικές ανισότητες και την υπερσυγκέντρωση του πλούτου και συμμετέχουν στις διαδηλώσεις θεωρώντας μάλιστα θεμιτή τη σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αντιθέτως, η πλειονότητα αυτών που τοποθετούνται στην ακροδεξιά θεωρούν ότι οι κίνδυνοι δημιουργούνται πρωτίστως από τους μετανάστες και δεν συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, αποδίδοντας πρωταρχική σημασία στην τήρηση της τάξης.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ