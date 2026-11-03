Η Μελάνια Τραμπ θα προβεί σε δηλώσεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, θα υποδεχθεί την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «Η κυρία Τραμπ ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία την έναρξη επαφών μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών και κατάφερε να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι και στην ευρύτερη περιοχή της Χερσώνας. Το επίτευγμα αυτό συνιστά μια πρωτοφανή διπλωματική πρωτοβουλία από Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία».

Η Μελάνια Τραμπ θα προβεί σε δηλώσεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι, καταλήγει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.