Ο αστυνομικός, που υπέστη εγκαύματα, δήλωσε ότι η μονάδα του «βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με εκατοντάδες επιθετικούς και άρτια εξοπλισμένους ταραξίες».

Οι εισαγγελικές αρχές στη Γαλλία ξεκίνησαν έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά τη ρίψη βομβών μολότοφ εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια επεισοδίων, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτογραφία ενός αστυνομικού με το πόδι του στις φλόγες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές στο Παρίσι το Σάββατο προκάλεσε οργή. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο εβδομάδων διαδηλώσεων στους δρόμους της Γαλλίας, κατά τις οποίες έχουν τραυματιστεί και διαδηλωτές.

Ο αστυνομικός, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στον αστράγαλο και ελαφρούς τραυματισμούς στο χέρι, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ότι επρόκειτο για έναν «ιδιαίτερα εξελιγμένο» εμπρηστικό μηχανισμό.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, τόνισε ότι η ρίψη κοκτέιλ μολότοφ εναντίον αστυνομικής διμοιρίας συνιστά «αυτό που εγώ αποκαλώ απόπειρα δολοφονίας», προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κινούνται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία το Σάββατο σε ειρηνικές στην πλειονότητά τους κινητοποιήσεις. Επρόκειτο για τον τελευταίο γύρο διαμαρτυριών υπό την καθοδήγηση της νεολαίας, που ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου με αίτημα την λήψη μέτρων για την ακρίβεια και τις υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας.

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Μετά τα προηγούμενα επεισόδια και τις λεηλασίες, χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, ενώ σε ορισμένες πόλεις έγινε χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 770 συλλήψεις - αριθμός σχεδόν υποδιπλάσιος σε σύγκριση με τις διαδηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Παρά ταύτα, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για την επίθεση που καταγράφηκε στην κάμερα και προκάλεσε την ανάφλεξη της στολής του αστυνομικού

Ο αστυνομικός - στέλεχος της Γαλλικής Χωροφυλακής (Gendarmerie Nationale), ενός σώματος επιβολής του νόμου που υπάγεται διοικητικά στο υπουργείο Άμυνας αλλά επιχειρησιακά στο Υπουργείο Εσωτερικών - δήλωσε ότι η μονάδα του «βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με εκατοντάδες επιθετικούς και άρτια εξοπλισμένους ταραξίες».

Μιλώντας στη Le Figaro, σημείωσε ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει το υγρό που χρησιμοποιήθηκε, αλλά ο εμπρηστικός μηχανισμός «είχε πολύ μεγαλύτερη δραστικότητα και διάρκεια καύσης από μια συνηθισμένη μολότοφ».

«Ήρθαμε αντιμέτωποι με επιθετικά άτομα που δεν ήταν διαδηλωτές», δήλωσε. «Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί με πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη σε όσους εκπροσωπούν το κράτος».

Άλλοι δεκατέσσερις αστυνομικοί υπέστησαν τραυματισμούς από ελαφρείς έως σοβαρούς, με ορισμένους εξ αυτών να δέχονται χτυπήματα από πλάκες πεζοδρομίου. Η μονάδα του επρόκειτο να βρίσκεται σε άδεια, αλλά ανακλήθηκε εκτάκτως για την αστυνόμευση των κινητοποιήσεων του Σαββατοκύριακου.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές των διαδηλώσεων στη Γαλλία, τα «Κίτρινα Γιλέκα» (Gilets Jaunes), ανέφεραν ότι δεκάδες διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί σοβαρά κατά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, πολλοί εκ των οποίων από «χειροβομβίδες» κρότου-λάμψης.

Η Γαλλία ανέστειλε τη χρήση ενός τύπου χειροβομβίδας κρότου-λάμψης κατά την αστυνόμευση των μαθητικών διαδηλώσεων στις αρχές Οκτωβρίου, μετά τον ακρωτηριασμό του χεριού ενός 15χρονου. Ωστόσο, η εφημερίδα Le Monde αποκαλύπτει ότι η αστυνομία συνέχισε να χρησιμοποιεί διαφορετικό μοντέλο στις μεταγενέστερες κινητοποιήσεις.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Γερμανία και την Ιταλία το Σαββατοκύριακο, καθώς οι κινητοποιήσεις - καθοδηγούμενες κυρίως από νέους - συνεχίζονται σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, με ποικίλα αιτήματα αλλά κοινό παρονομαστή την εστίαση στην ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης.

Πηγή: BBC