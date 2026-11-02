Οι Ιρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν την Κυριακή από την πρωτεύουσα του Κατάρ, χωρίς, ωστόσο, η αποχώρησή τους να οφείλεται σε δυσκολίες ή εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές αποχώρησαν από τις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ, που είχαν στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, προσχέδιο πρότασης συμφωνίας βρίσκεται υπό διαβούλευση, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, σύμφωνα με αξιωματούχο ενήμερο για τις διαπραγματεύσεις, τον οποίο επικαλείται το Reuters.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν την Κυριακή από την πρωτεύουσα του Κατάρ, χωρίς, ωστόσο, η αποχώρησή τους να οφείλεται σε δυσκολίες ή εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, διευκρίνισε ο ίδιος αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του προσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι βάση των συνομιλιών αποτελεί ένα σχέδιο επτά σημείων, το οποίο είχε καταρτίσει η Τεχεράνη τον Σεπτέμβριο και προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η ιρανική πλευρά προτείνει πλέον την εφαρμογή του σχεδίου σε συντομότερο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, βρέθηκε στη Ντόχα, προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον μέσω Καταριανών διαμεσολαβητών.

«Οι απαιτήσεις μας έχουν διατυπωθεί με απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια. Είναι εύλογες και λογικές. Δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία οριστική συμφωνία, ούτε να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ ή να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, εάν δεν τερματιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, δεν γίνουν σεβαστές οι απαιτήσεις του Ιράν και δεν ικανοποιηθούν οι νόμιμες αξιώσεις του», δήλωσε ο Μπαγκαΐ.

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Το Σάββατο, το Al Jazeera μετέδωσε δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τις οποίες, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε δύο ημέρες, αντί για το χρονικό διάστημα των επτά ημερών που προέβλεπε αρχικά η ιρανική πρόταση.

Η αρχική πρόταση της Τεχεράνης είχε απορριφθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο νέος διπλωματικός γύρος πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση μπορείνα κλιμακωθεί εκ νέου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αύριο Τρίτη.

Ερωτηθείς για τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις αμερικανικές εκλογές, ο Μπαγκαΐ δήλωσε ότι το Ιράν δεν αναμένει η εκλογική διαδικασία να «γεννήσει μια νέα Αμερική».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πριν από την εκλογές, ενώ έχει χαρακτηρίσει παραγωγικές τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης.

Με πληροφορίες από Reuters