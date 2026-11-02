Δήλωση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Γιώργου Μουλκιώτη, για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου.

«Η καταδίκη 5 αστυνομικών για την υπόθεση Βασίλη Μάγγου αποτελεί μια σημαντική δικαστική εξέλιξη. Παράλληλα, είναι και μια δικαίωση της οικογένειας η οποία προσπάθησε έξι ολόκληρα χρόνια για να έρθει η δικαιοσύνη», είπε από το Περιστύλιο της Βουλής ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με αφορμή την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστήριο Καρδίτσας.

«Η προστασία του πολίτη δεν μπορεί να αναφέρεται μόνο σε καταστολές, απαιτείται αλλαγή και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση.

Η υπόθεση Μάγγου πρέπει να φέρει αλλαγές για μια αστυνομία φιλική προς τον πολίτη για ένα κράτος, το οποίο θα λογοδοτεί αλλά και για μία δημοκρατία η οποία θα υπερασπίζεται οποιονδήποτε πολίτη από τις αυθαιρεσίες της εξουσίας», τόνισε και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει μία σύγχρονη, ισχυρή ελληνική δημοκρατική αστυνομία. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει μία αστυνομία που θα έχει κύρος, αξιοκρατία, επαγγελματισμό και κοινωνική αποδοχή, η οποία δε θα συγχέει την αυθαιρεσία με την εξουσία και η οποία θα λογοδοτεί».