«Στο αρχαίο δράμα, η κάθαρση έρχεται στο τέλος, όμως, στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η λογοδοσία δεν μπορεί να περιμένει την τελευταία πράξη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Τη λύση στο «δράμα» των δύο πολυσυζητημένων διαγωνισμών του ΟΔΑΠ φαίνεται πως έρχεται να δώσει, ως «από μηχανής θεός», η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας - Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ακύρωση των δύο διαγωνισμών του υπουργείου Πολιτισμού.

«Σύμφωνα με όσα δημοσιοποιήθηκαν, η ΕΑΔΗΣΥ ακύρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες τόσο για την εκμίσθωση των 27 πωλητηρίων σε κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας όσο και για τη διαχείριση των τουαλετών και των ερμαρίων φύλαξης αποσκευών της Ακρόπολης.

Δύο διαγωνισμοί για την εμπορική αξιοποίηση σημαντικών υποδομών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που εξαρχής εμφάνιζαν σοβαρές «σκιές» για τους όρους ανάθεσης, τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη αναδείξει κοινοβουλευτικά το ζήτημα από τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, με την Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού, Νάγια Γρηγοράκου, να καταθέτει σχετική Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Πολιτισμού.

Σχεδόν πενήντα ημέρες μετά, η Ερώτηση παραμένει αναπάντητη!

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Η νέα εξέλιξη εκθέτει πολιτικά την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και τη διοίκηση του ΟΔΑΠ. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, η ΕΑΔΗΣΥ διαπίστωσε για τον διαγωνισμό των 27 πωλητηρίων πλημμέλειες ως προς την απαιτούμενη δημοσιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Υπουργός Πολιτισμού οφείλει πλέον να αφήσει κατά μέρος τις ειρωνείες περί άγνοιας της αντιπολίτευσης και να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Στο αρχαίο δράμα, η κάθαρση έρχεται στο τέλος, όμως, στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η λογοδοσία δεν μπορεί να περιμένει την τελευταία πράξη».