Πώς μεθοδεύεται η παράκαμψη του πλαφόν στις θητείες.

Το νέο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει περιορισμό στον αριθμό των κοινοβουλευτικών θητειών, κάτι που δεν επιτρέπει στην παλιά καραβάνα Θεοδώρα Τζάκρη να είναι ξανά υποψήφια στην Πέλλα με το ΠΑΣΟΚ.

Το σενάριο που συζητείται είναι να εμφανιστεί ως συνεργαζόμενη και όχι ως οργανικά ενταγμένο κομματικό στέλεχος, ώστε να παρακαμφθεί ο καταστατικός περιορισμός. Οι γνωρίζοντες το παρασκήνιο το επιβεβαίωσαν ακούγοντας τη Θεοδώρα Τζάκρη να λέει στο Mega ότι δεν σκοπεύει να ενταχθεί στην Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ αλλά θέλει να συνεργαστεί με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή θεωρεί ότι πρόκειται για την πιο αξιόπιστη πολιτική δύναμη κοκ.

Ήταν συμφωνημένο με την Χ. Τρικούπη να δώσει τέτοιο σήμα σε τηλεοπτική εμφάνιση; Όχι βέβαια...

Α.