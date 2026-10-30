«Η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή .Η κυβέρνηση οφείλει να τροποποιήσεις μια σειρά από διατάξεις που καθιστούν την σχέση οφειλέτη πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή».

Στον απόηχο της απόσυρσης του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων η Μιλένα Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «η κυβέρνηση αναγκάστηκε μια διάταξη που επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των servicers εις βάρος των δανειοληπτών.

Συνεχίζοντας τονίζει ότι «με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλεπόταν ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποτελούσαν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας. Είχε προηγηθεί η παρεμπόδιση της κλήσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να φιμωθεί η θεσμική αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας. Ο Πρόεδρoς του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, η οποία και επιβλήθηκε στην κυβέρνηση, μετά την παρέμβαση της αντιπολίτευσης και όσων φορέων τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή.»

Μάλιστα η κα Αποστολάκη αναφέρει εμφατικά ότι «η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη νομοθετική διαδικασία, πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα. και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη.»

Κλείνοντας τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και θέσπισης αποτελεσματικών εγγυήσεων απέναντι στην αυθαιρεσία και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει.»