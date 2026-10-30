«Συνεχίζουμε τη μάχη για να καταργήσουμε τον «Ηρακλή» και να γίνει η σχετική Εξεταστική Επιτροπή».

Την απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers σχολίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης Οικονομικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Νίκος Παππάς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για νίκη της πολιτικής και κοινωνικής αντίδρασης, υποστηρίζοντας ότι η μάχη για την απόσυρση της επίμαχης διάταξης κερδήθηκε τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή. «Κερδίσαμε τη μάχη της απόσυρσης του άρθρου 23. Συνεχίζουμε για την κατάργηση του "Ηρακλή" και τη συγκρότηση Εξεταστικής για τα κόκκινα δάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι με την επίμαχη διάταξη η κυβέρνηση επιδίωκε να δώσει στα funds τη δυνατότητα να «νομοθετούν» και να προχωρούν από μόνα τους σε εξώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να διεκδικεί την κατάργηση του προγράμματος «Ηρακλής», καθώς και τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.