«Επιχείρησαν να περάσουν στα ψιλά μια διάταξη που μετέτρεπε το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης σε εκτελεστό τίτλο, ανοίγοντας τον δρόμο για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς δικαστική απόφαση, ή διαταγή πληρωμής»

Με αιχμηρή γλώσσα σχολιάζει ο τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης, την απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική υπαναχώρηση δεν αναιρεί τις ευθύνες για την κατάθεση της επίμαχης διάταξης.

«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και μόλις αυτή αποκαλύφθηκε τράπηκε σε άτακτη φυγή», αναφέρει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την απόσυρση στις αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου, των φορέων και της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Λυρίτσης υποστηρίζει ότι η διάταξη αποσκοπούσε στην ενίσχυση των εξουσιών των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, με ταυτόχρονη αποδυνάμωση των εγγυήσεων για τους οφειλέτες.

Όπως τονίζει «Η υπαναχώρηση, όμως, δεν κρύβει τις πραγματικές προθέσεις της - ακόμη μεγαλύτερες εξουσίες στα funds και στους servicers, ακόμη λιγότερες εγγυήσεις για τους οφειλέτες. Επιχείρησαν να περάσουν στα ψιλά μια διάταξη που μετέτρεπε το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης σε εκτελεστό τίτλο, ανοίγοντας τον δρόμο για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση, ή διαταγή πληρωμής. Απέκλεισαν μάλιστα από την ακρόαση την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Τώρα επιχειρούν να εμφανίσουν την αναδίπλωσή τους ως επίδειξη αποφασιστικότητας απέναντι στα funds. Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, όμως, αποτυπώθηκε στη διάταξη που οι ίδιοι κατέθεσαν.»

Καταλήγοντας εμφατικά ότι «Για την ΕΛΑΣ, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Έχουμε κάθε λόγο να αναμένουμε απόπειρα επαναφοράς της ίδιας ρύθμισης με άλλο περιτύλιγμα. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης, να πιέζουμε και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Χρέος μας είναι να παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί του κράτους δικαίου απέναντι στην αυθαιρεσία. Κάθε νέα απόπειρα θα μας βρει απέναντι.»