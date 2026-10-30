Όπως σημειώνει το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ«οι κάτοικοι περιγράφουν ένα διαρκές αίσθημα ανασφάλειας και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις εκκρεμείς παρεμβάσεις»

Κλιμάκιο του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της ΕΛΑΣ, αποτελούμενο από την αναπληρώτρια Τομεάρχη και Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής Βανέσσα Κατσαρδή, τα μέλη του Συντονιστικού ΕΛ.Α.Σ. Μαγνησίας Γιώργο Ζώγα, Μιλτιάδη Παπαδημητρίου και Λαυρέντη Βαλασσά, καθώς και μέλη του κόμματος, πραγματοποίησε αυτοψίες την Πέμπτη (29/10) στις πληγείσες περιοχές του Νοτίου Πηλίου, τη Μηλίνα, τον Πλατανιά και τη Λύρη καθώς και στη Ζαγορά. Στις επισκέψεις παρευρέθηκαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Δημήτρης Τζωρτζής, Χρήστος Επιδέξιος και Τιμολέων Σχοινάς.

Όπως προέκυψε « Στη Ζαγορά, στην παραλία Χορευτού, στο μεγάλο ρέμα (Γαλανόρεμα) διεκόπη ο δρόμος στη σύνδεση του αλιευτικού καταφυγίου και του camping με την υπόλοιπη παραλία. Στη Μηλίνα, διαπιστώσαμε την αστοχία του πεζόδρομου στο παραλιακό μέτωπο. Η αποκάλυψη του οδοστρώματος έφερε στο φως σοβαρές κακοτεχνίες, με πεζοδρόμια που παρουσιάζουν ελλιπή οπλισμό.

Παράλληλα, είναι πλήρως εκτεθειμένος ο αγωγός ύδρευσης που τροφοδοτεί το Τρίκερι. Το σημείο διέλευσης, στο βόρειο ρέμα (Κακούρη), είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε κάθε κακοκαιρία. Στο νότιο ρέμα (Αμμόρεμα), τα γειτονικά σπίτια έχουν γεμίσει λάσπες, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν προσπάθειες καταπάτησης της κοίτης και χρήση της ως δρόμου, γεγονός που καθιστά το ρέμα ανεπαρκές. Λίγο πιο πάνω, στέκει ακόμη μισογκρεμισμένο σπίτι από τον Daniel, με τον ιδιοκτήτη να δηλώνει ότι δεν έχει αποζημιωθεί μέχρι σήμερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmhigyjbmj9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στον Πλατανιά, η κατάσταση είναι απαράδεκτη για ένα πρόβλημα γνωστό εδώ και χρόνια: η εκβολή του ρέματος έχει μπαζωθεί, με το νερό του Χαλορέματος να προσπαθεί να διοχετευθεί στη θάλασσα μέσω τριών σωλήνων διαμέτρου 60 εκατοστών. Οι σωλήνες έχουν υποστεί απόφραξη, με αποτέλεσμα το νερό να διοχετεύεται μέσα στον οικισμό. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σημαντικό μέρος του προβλήματος αποδίδεται στην προσωρινή και σχεδιαστικά προβληματική διάβαση που κατασκευάστηκε μετά τον Daniel, ενώ εκκρεμεί τρία χρόνια η μόνιμη γέφυρα που είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών. Δύο γεωτρήσεις ύδρευσης καταστράφηκαν. Στη Λύρη, δρόμος που παραδόθηκε από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. τον Αύγουστο του 2026 πρόσφατα κατέρρευσε, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόσβαση.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από πλευράς τους «οι κάτοικοι περιγράφουν ένα διαρκές αίσθημα ανασφάλειας και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις εκκρεμείς παρεμβάσεις. Το Χαλόρεμα αποτελεί χρόνια εκκρεμότητα: οι τεχνικές λύσεις - εκβάθυνση κοίτης, τοιχία στα πρανή, αποκατάσταση της γέφυρας - παραμένουν ημιτελείς. Οι πολίτες δεν ζητούν το τέλειο έργο. Ζητούν να μην ξυπνήσουν ξανά με τις λάσπες στην πόρτα τους.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmhhww1p2tht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «τρία χρόνια μετά τον Daniel, τα έργα αποκατάστασης που ανέθεσε το Υπουργείο Υποδομών στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για τη Μαγνησία δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Εργοτάξια στήθηκαν, αλλά δρόμοι που παραδόθηκαν καταρρέουν. Η ευθύνη για τον σχεδιασμό, την έγκριση και τον έλεγχο των έργων εθνικής εμβέλειας ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση.»

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις σημειώνει ότι ζητά «διαφάνεια και δημόσια ενημέρωση για την πορεία όλων των έργων στη Μαγνησία, με αρμόδιο φορέα, χρηματοδότηση, ορόσημα και ημερομηνίες. Τεχνικό έλεγχο των έργων που παραδόθηκαν και αστόχησαν, με δημοσιοποίηση των πορισμάτων, των πρωτοκόλλων παραλαβής και των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσημο κατάλογο όλων των έργων αποκατάστασης μετά τον Daniel στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με προϋπολογισμό, ανάδοχο, ημερομηνία ανάθεσης, προβλεπόμενη ολοκλήρωση και σημερινή κατάσταση, με έμφαση στα έργα ορεινής υδρονομίας, στη μόνιμη γέφυρα Πλατανιά, στην πεζογέφυρα Χόρτου και στις εκβολές των ρεμάτων της Μηλίνας.

Άμεσα μέτρα ασφαλούς απορροής στο Χαλόρεμα, με τεχνική αξιολόγηση της προσωρινής διάβασης και επίσπευση της μόνιμης γέφυρας. Άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων, με εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς υδροδότησης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών. Αυτά που είδαμε στο πεδίο δεν είναι απλώς μεμονωμένες αστοχίες. Είναι το αποτέλεσμα μιας στρεβλής ιεράρχησης, όπου η προσωρινή λύση γίνεται μόνιμη και η προστασία της ζωής έρχεται δεύτερη.»

Τέλος προτείνεται η σύσταση Εθνικής Επιστημονικής Εκτίμησης Κινδύνων για όλη την επικράτεια που θα καθοδηγεί την ιεράρχηση των έργων, ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες αστοχίες καθώς και

Εθνικού Συστήματος Αποκατάστασης με πρώτη αρωγή εντός 5 εργάσιμων ημερών, ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε πληγέντα, και δεσμευτική σύνδεση αποκατάστασης με πρόληψη.