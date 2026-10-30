Η μητέρα και η αδελφή της γυναίκας στα Τρίκαλα ζήτησαν την παρουσία ιερέα για να επιτρέψουν την είσοδο στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Μία απίστευτη ιστορία καταγράφηκε πρόσφατα στα Τρίκαλα καθώς μία γυναίκα παρέμεινε στο σπίτι της για τρεις ημέρες παρά το γεγονός ότι ήταν τραυματισμένη και χρειαζόταν ιατρική βοήθεια.

Όπως μεταδίδει το trikalavoice, το περιστατικό καταγγέλθηκε από γείτονες της γυναίκας που ειδοποίησαν την Πρόνοια ανησυχώντας για την κατάσταση της υγείας της. Όταν οι κοινωνικοί λειτουργοί έφτασαν στο σπίτι στο οποίο διαμένει η γυναίκα με την αδελφή και τη μητέρα της, οι γυναίκες αρνήθηκαν να ανοίξουν την πόρτα θέτοντας όρο να έρθει πρώτα παπάς να την διαβάσει!

Κατά την ίδια πηγή, πράγματι κλήθηκε ιερέας στο σημείο και οι δύο γυναίκες επέτρεψαν την είσοδο στους ανθρώπους της Πρόνοιας.

Στη συνέχεια, επέτρεψαν και στους διασώστες του ΕΚΑΒ να παραλάβουν την τραυματισμένη γυναίκα ώστε να λάβει την απαραίτητη βοήθεια.