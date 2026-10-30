Αρχικά την άρπαξε από τον λαιμό και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε το απόγευμα της Πέμπτης γυναίκα, ενώ περπατούσε μαζί με την 6χρονη κόρη της στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές. Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας έχει πλέον σταθεροποιηθεί και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η Le Parisien, η επίθεση σημειώθηκε στη λεωφόρο Σιμόν-Μπολιβάρ. Ο άνδρας τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μπισά, ενώ, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η ζωή της δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο.

Η επίθεση σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στην κατοικία της γυναίκας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο δράστης είχε το πρόσωπό του «εν μέρει καλυμμένο». Αρχικά την άρπαξε από τον λαιμό και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα βρήκε καταφύγιο σε ένα γειτονικό μπαρ. Εκεί, δύο σερβιτόροι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και ειδοποίησαν την αστυνομία και τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας (SAMU).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γυναίκα δεν γνωρίζει τον δράστη, ο οποίος διέφυγε τρέχοντας.

Αστυνομική πηγή εκτιμά ότι ενδέχεται να πρόκειται για επίθεση χωρίς προφανή αιτία.

Με πληροφορίες από LeParisien